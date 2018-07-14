"أكراف" تطرح أغنية لمواساة أمهات معتقلي الريف

هسبريس من الرباط

مواساة لأمهات معتقلي حراك الريف، أصدرت مجموعة "أكراف" أغنية ريفية بعنوان "يّماس أونكراف"، وتعني "أم المعتقل"، ترجمت كلماتها إلى العربية.

هذه الأغنية، التّي أداها الفنان ناصر واعزيز، وأصدرها باسم المجموعة بعد صدور الأحكام في حق نشطاء حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالبيضاء، ومن بينهم عضو المجموعة بدر بولحجل، قال عنها إنها "إهداء لمعتقلي حراك الريف ولعائلاتهم، خاصة أمهاتهم، لأنني عايشت معاناتهن والألم الذي أحسسن به بعد اعتقال أبنائهن".

وأضاف المتحدث باسم "أكراف"، في حديثه لهسبريس، "أحسست بالحرقة التي تعيشها أمهات المعتقلين لأننا تربطنا علاقة قوية بكل عائلات وأمهات المعتقلين". وتابع "أنا محروم من حنان الأم لأن والدتي توفيت بسبب مرض السرطان، وقد حاولت أن أعبر عن هذا الإحساس بهذه الكلمات".

واسترسل الفنان الريفي حديثه قائلا: "رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مجموعة "أكراف"، والتي أدت إلى تشتتها بعد اعتقال بدر بولحجل، وهجرة أحد أعضائها إلى المكسيك بسبب الظروف التي عرفتها الحسيمة، والتحاق عضو آخر بعمله بمدينة الرباط، فذلك لم يقف حاجزا أمام إبداع المجموعة ومواكبة الأحداث، إذ اشتغلنا على كلمات الأغنية عن بعد بالاجتهاد والتواصل".

وأوضح ناصر أن "المجموعة سلكت منذ تأسيسها مسارا فنيا مختلفا، هو تقديم الفن الهادف والأغنية الملتزمة، وترجمة المعاناة التي يعيشها المواطن من خلال الأغاني، وتناول مواضيع وقضايا مختلفة تهم المواطن وهمومه، من قبيل: مشكل الفقر التهميش، وأهمية الأم في الحياة، والحرية، وأهمية القضية الأمازيغية والدفاع عنها والتعريف بها. كما نغني عن الحب وأهميته في إرساء السلم ومحو الخلافات".

تجدر الإشارة إلى أن عضو فرقة "أكراف" الموسيقية، بدر بولحجل، تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن يستأنف الحكم هو ورفاقه في مجموعة الزفزافي ومن معه.

وتعتبر فرقة "أكراف"، وتعني "سرب النحل"، من بين أشهر الفرق الغنائية بالريف. بدأت مشوارها الفني سنة 2009، واستطاعت خلال هذه المدة أن تخرج ثلاثة ألبومات: الأول سنة 2010، والثاني سنة 2012، والثالث سنة 2013. وقد أعجب الجمهور المغربي بهذه الألبومات، إذ رغم أن اللهجة الريفية لا ينطق بها العديد من المغاربة، فإن أن أغاني "أكراف" تصل إلى الآذان المغربية بكل سهولة.

وقد ذاع صيت المجموعة في الساحة الفنية داخل وخارج الوطن، كما لها عدد من الأغاني الملتزمة التي شاركت بها في مجموعة من المحافل الغنائية.