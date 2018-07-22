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الرئيسية | فن وثقافة | الركاكنة: فنانون يعيشون التهميش .. والوقت حان لـ"كوطا العمل"

الركاكنة: فنانون يعيشون التهميش .. والوقت حان لـ"كوطا العمل"

الركاكنة: فنانون يعيشون التهميش .. والوقت حان لـ"كوطا العمل"
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الأحد 22 يوليوز 2018 - 09:00

بالرّغم من الصحوة التّي يعيشها القطاع الفنّي بالمغرب، إلا أنّ الأوضاع المهنية والاجتماعية لعدد من الفنانين، بالإضافة إلى التأخر في إصدار القوانين التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، تعرقل مسار إصلاح الشأن الثقافي والفنّي.

عبد الكبير الركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما المنتخب حديثا، قال: "رغم التجربة المهنية والفنية التّي راكمها عدد من الفنانين إلا أنّهم أصبحوا عاطلين العمل، ولا أحد يفكر في ترشيحهم لعمل ما، بالإضافة إلى الأخبار التي نطلع عليها بين الفينة والأخرى باستغاثة بعضهم بسبب وضعهم الاجتماعي أو الصحي المزري بسبب التهميش الذي يعيشونه".

الممثل والمخرج المغربي أورد في تصريح لهسبريس أنّ "هؤلاء الفنانين الذين يعانون وضعا مزريا يرفضون المبادرة من أجل اقتراح اشتغالهم في عمل ما"، مبرزا أن "القطاع خلال ثلاثة عقود لم يجن العاملون فيه أية نتائج إيجابية أو مكاسب تم تطبيقها على أرض الواقع باستثناء القليل منها، مثل تأسيس تعاضدية الفنانين، بل ظل العديد من المنتمين إليه يعانون من مشاكل متعددة".

وذكر الركاكنة أنّ الهدف من تأسيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما كإطار نقابي جديد يجمع مختلف التصنيفات المهنية في الفنون، هو "العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعدد من الفنانين، وفتح النقاش حول عدّة أوراش إصلاحية".

ومن بين هذه الأوراش التي سيفتح النقاش حولها، يوضح المتحدث نفسه: "تحصين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والانخراط في مسلسل إصلاح عدد من القوانين، في مقدمتها الترافع مع الوزارة الوصية والمؤسسة التشريعية من أجل تنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان، وحماية سوق الشغل وحقوق وكرامة الفنانين، وإخراج آلية تمكن الفنانين من التعويض على إعادة بث أعمالهم في جميع القنوات".

"إلى جانب ذلك، حان الوقت لتنزيل كوطا 60 في المائة لحاملي بطاقة الفنان الذين لهم الأولوية في الحصول على الشغل، وتطوير مكتسب الدعم المسرحي إنتاجا وترويجا، وتطوير مكتسب التغطية الصحية للفنان من خلال إحداث آلية للخدمات الاجتماعية"، يقول الركاكنة، مضيفا أن "أغلب المؤسسات الإنتاجية تعتمد على المال العام، ومن العيب والعار أن لا يكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص بين الفنانين".

وفي المجال المسرحي يرى الركاكنة أن "من بين الأشياء التّي تهدد بانهيار القطاع فرض ضريبة مهنية على الفرق المسرحية والجمعيات الثقافية، علما أنّها ليست بشركات أو مقاولات خاصة، في الوقت الذي يشمل دورها الإبداع والتحسيس فقط".

وأشار الركاكنة، في التصريح ذاته، إلى أن "الاتحاد المغربي لمهن الدراما تأسس على مبدأ التعددية الذي يكفله الدستور المغربي"، مضيفا: "نحن لا نلغي ولا نحارب أي تنظيم، لأنّ الهدف هو العمل جميعا من أجل النهوض بأوضاع الفن والفنانين، والاشتغال على المدى البعيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حمو موليير الأحد 22 يوليوز 2018 - 09:17
السبب في تدهور وضعيتكم إن صح الخبر، هو أعمالكم المتدنية والتي ليست في المستوى لأن أغلبها يطبع عليها إما الجنس والحب من جهة أو النحيب والعويل من جهة أخرى. لا تعالجوا لا مشاكل اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية فماذا تنتظرون إدا؟.
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2 - فرحان الأحد 22 يوليوز 2018 - 09:29
اسمحولي ان اسالكم ماذا يعني الكم فنان :هل هو كل من حصل على بطاقة فنان ام كل من شوه الفن بفنه الساقط الذي ادخل الرديلة و الفحشاء و المنكر الى بيوتنا و باموالنا ..
من وجد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذالك فلا يلومن الا نفسه . مصير هاؤلاء كان ربما بسبب اعمالهم ان الله يمهل و لا يهمل
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3 - حسن حسون الأحد 22 يوليوز 2018 - 09:32
مع كل احترامي للفنانين المغاربة ، اداءاتكم تبقى دون المستوى ، طريقة الكلام و الحديت و الحركات غير مقنعة تماما ، اذا ما قمنا بمقارنتكم بالممتلين الاجانب العرب و الهنود و الغرب و الاسيوبين لا علاقة ، و عندما تبحدون عن السبب تقولون الامكانيات.انا اقول انها الموهبة و التطور .
نظام الكوطا يا السي الركراكي يعني انك تريد من الدولة او اجهزة معينة ان تتدخل بقانون ما كي يشتغلوا صحة و قسرا .انا اقول ذلكم قطاع خاص و نحن لسنا بدولة شيوعية و ذلكم نوع من فرضكم علينا بشكل اخر تنادون الى نوع من الريع . و نحن اصلا مللنا و هرمنا من الركاكة و الحموضة و الضحك المسوس.
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