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الرئيسية | فن وثقافة | التشكيلية ليلى بنحليمة تترافع عن النساء ببروكسل

التشكيلية ليلى بنحليمة تترافع عن النساء ببروكسل

التشكيلية ليلى بنحليمة تترافع عن النساء ببروكسل
عفاف رزوقي من بروكسل*
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 05:10

تعرض الفنانة التشكيلية ليلى بنحليمة إلى غاية 21 يوليوز الجاري، برواق الفنون الشهير " بوغ آرت " في بروكسل، لوحاتها التي تنشد تحرر المرأة، وتدعو الزوار لاستكشاف عالمها التصويري بحمولاته الإنسانية العميقة.

وسيكون هواة الفن التشكيلي أمام فرصة الاطلاع على حوالي 70 لوحة لهذه الفنانة المتميزة في إطار هذا المعرض الذي ينظم برعاية من سفارة المغرب ببلجيكا.

وتحكي لوحات ليلى بنحليمة صفاءً يوحي بالهدوء، وقوة تسائل الرسائل التي تسعى لتمريرها من خلال هذا المعرض، " إنها رسالة أمل أريد نقلها عبر لوحاتي. رسالة للرجال والنساء من أجل العمل سويا لإيجاد طريق يسوده التوازن، والاحترام المتبادل، والحرية والرفاه " تقول ليلى في تصريح صحافي.

"إنها قوة الفن التي يمكن أن تفتح النقاشات والتحسيس بعدد من القضايا من بينها ظروف عيش المرأة "، تزيد التشكيلية نفسها، فالمرأة في أعمال هذه الفنانة ترمز للكرم والفضيلة والتحرر، وبعد رفعها للقيود التي تفرضها نظرة المجتمع إليها، تكون قد تجاوزت الحواجز التي تمنعها من المضي قدما في الحياة.

وتشير ليلى بنحليمة، في هذا الصدد، إلى أن " موضوع تحرير المرأة له أهمية خاصة بالنسبة لي، ومن ثمة جاء اختياري للنضال اليومي الذي تقوم به النساء من أجل تبوؤ مكانة متقدمة داخل المجتمع والتغلب على الصعاب التي تعترضها ".

ويحضر جسد المرأة بقوة في لوحات ليلى بنحليمة، يعبر عن نفسه بدون كلمات، ويتردد بكل حرية في حالة من الانتشاء قد تكون أقرب إلى الصوفية.

*وم ع

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