جائزة المغرب للكتاب تتوج مؤلفات 13 باحثا ومبدعا

هسبريس ـ و.م.ع

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن أسماء الفائزين بـ"جائزة المغرب للكتاب"، برسم سنة 2018، والبالغ عددهم 13 باحثا ومبدعا في الفروع الثمانية للجائزة.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتاب، كما توصلت بها من طرف اللجان المختصة بها، أفرزت فوز محمد الناصري عن كتابه " Désirs de ville "، الصادر من Economie Critique، ضمن صنف العلوم الإنسانية.

وفي صنف العلوم الاجتماعية عادت الجائزة، مناصفة، الى أحمد شراك عن كتابه "سوسيولوجيا الربيع العربي"، الصادر عن "مقاربات"، ومحمد براو عن كتابه "La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes "، الصادر عن "L'Harmattan".

وتوج خالد بلقاسم عن كتابه "مرايا القراءة"، الصادر عن المركز الثقافي العربي، وأحمد الشارفي عن كتابه "اللغة واللهجة"، الصادر عن كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس في الرباط، ضمن صنف الدارسات الأدبية واللغوية والفنية.

وفاز عزيز لمتاوي بالجائزة عن ترجمة كتاب "نظرية الأجناس الأدبية" لجون ماري شايفر، الصادرة عن "دار الأمان"، وسناء الشعيري عن ترجمة رواية "العاشق الياباني" لإيزابيل ألليندي، الصادرة عن دار الآداب للنشر والتوزيع، ضمن صنف الترجمة.

ضمن صنف السرد توج عبد المجيد سباطة عن روايته "ساعة الصفر"، الصادرة عن المركز الثقافي العربي، بينما آلت جائزة الشعر إلى صلاح بوسريف عن ديوانه "رفات جلجامش"، الصادر عن فضاءات للنشر.

وفاز عياد ألحيان، عن كتابه "Sa iggura dar illis n tafukt"، وفاضمة فراس عن كتابها "Askwti n tlkkawt"، الصادر عن "Tirra"، ضمن صنف الإبداع الأدبي الأمازيغي.

كما منحت الجائزة لجمال بوطيب، عن كتابه "حور تشرب الشاي مع القمر" الصادر عن "مقاربات"، وخديجة بوكا عن كتابها "Silence ! On joue"، الصادر عن "Bookstore"، ضمن صنف الكتاب الموجة للطفل والشباب.

وكانت لجان جائزة المغرب للكتاب، برسم سنة 2018، قد تدارست ما مجموعه 122 مؤلفا في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية، منها 15 مؤلفا في العلوم الاجتماعية و15 مؤلفا في العلوم الإنسانية، و13مؤلفا في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية و33 في السرد، 8 مؤلفات في الشعر، و12 مؤلفا في الترجمة و4 مؤلفات للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، و15 مؤلفا في الإبداع الأمازيغي و7 مؤلفات في الكتابة الموجهة للطفل والشباب.

وترأست لجان هذه السنة بهيجة سيمو، بينما عادت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من حسن أحجيج (العلوم الاجتماعية)، ومينة المغاري (العلوم الإنسانية)، وموحى الناجي (الدراسات الأدبية واللغوية والفنية والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، وعبد الرحيم جيران (السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل والشباب)، ولطيفة لزرق (الشعر)، وعبد القادر قنيني (الترجمة).

وأعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن تنظيم حفل خاص بتسليم جائزة المغرب للكتاب، يوم الجمعة 12 أكتوبر المقبل بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة في العاصمة الرباط، وذلك في إطار "الدخول الثقافي".