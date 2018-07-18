مخرج شاب يتسلح بـ"الرمزية" لمقاربة الحريات والاحتقان الاجتماعي

هسبريس من الرباط

وفق مقاربة اجتماعية حقوقية، يفكك المخرج الشاب عصام الدين مرهوج، في فيلمه السينمائي القصير "CheckMat"، عددا من القضايا المجتمعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بـ"فساد القضاء والاحتقان الاجتماعي واعتقال الصحافيين".

ويحمل فيلم "CheckMat"، حسب مخرجه، رهان تسليط الضوء على عدد من القضايا التي يعايشها الشباب المغربي كجزء من مكونات المجتمع، وضمنها "ما شهدته البلاد من تضييق على الحريات واعتقال الصحافيين ونشطاء حراك الريف، باعتماد مشاهد قصيرة تلخص الأزمات التي تعيشها البلاد بشكل مختصر وباستعمال الرمز"، يوضح المتحدث نفسه.

وأبرز مرهوج، في حديثه لهسبريس، أنّ الفيلم تخترقه تيمات كثيرة ومتقاطعة؛ ولكنها تشترك في نقطة مركزية هي التغيرات التي طالت المجتمع المغربي خلال السنتين الأخيرتين في مجال حقوق الإنسان، وهي تيمة حرية الصحافة وحرية الاحتجاج اللتين يقابلهما تراجع تأثير الإعلام الإيجابي، مضيفا إلى قوله "هذه الموضوعات هو ما يفرز الوضع الحالي".

هذه الرمزية التّي تحمل عدد من الرسائل علق عليها المخرج الشاب، بالقول: "الرمزية في الفيلم السينمائي أمر ضروري حتى نستطيع تمييز الخطاب السينمائي عن غيره من الخطابات غير الرمزية، وعن ما يقع في الواقع بطريقة مباشرة، لذلك توظيف الرمز للدلالة على ظاهرة الاحتجاج"، مسترسلا قوله "الرمزية أدت وظيفتها بشكل جيد، وهي إظهار الواقع دون السقوط في الواقعية الفجة، والتأثير في المتلقي كما لو أنّه أيضا يشارك في الاحتجاج".

وينطلق الفيلم بانتقال حقيبة شطرنج من يد إلى أخرى، وهو ما يفسره مخرج الفيلم بـ"علاقة الفيلم بالعنوان وربط العبارة الشهيرة echec et mat, بمشهد تسليم الحقيبة الذي يدفع المشاهد إلى التساؤل"، معتبرا ذلك "نوعا من تكسير أفق الانتظار وإيجاد علاقة متكاملة بين العنوان وتيمة الفيلم"، خاتما قوله "الفيلم عبارة عن لعبة، وهي الدلالة التّي تم إسقاطها على الشطرنج باعتباره لعبة ممتعة وذكية ونتائجها غير متوقعة".

ويراهن المخرج الشاب، من خلال فيلمه السينمائي القصير "CheckMat"، يقول في حديثه، على "اختبار قدراته في تجريب مواضيع جديدة، بعيدة عن أعماله السابقة، واختبار قدراته على تحويل أحداث الواقع إلى حبكة، ثم تقريب المشاهد من التحولات العميقة التّي لحقت البنية الاجتماعية والفكرية للمجتمع".

وعن مصدر الفكرة الأصلية لهذا العمل، اعتبر عصام الدين مرهوج "أنها وبكل بساطة أتت من خلال اطلاعه على اهتمامات الناس، باحتكاكه اليومي بهم في سيارات الأجرة وفي الأسواق، وأيضا مما تنقله عنهم وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وغيرها، لذلك قرّر التعبير عن هذه المواضيع التي تشغل الناس بنقلها في قالب سينمائي".