سلسلة "ترويض الرأي العام" تثير جدلا واسعا

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

يواصل "اليوتوبورز" صدام درويش، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إسقاط ضحاياه من الفنانين والمشاهير المغاربة في فخ مكالماته ضمن سلسلة أسماها "ترويض الرأي العام" التي أطلقها على موقع اليوتوب.

وفي الوقت الذي يقول صاحب السلسلة إنّ هدفه من هذه الفكرة "ليس فضح الأشخاص أو إحراجهم، بل إثبات أنّ الرأي العام قد يروض ويسيطر عليه من جهات مختصة في هذا المجال"، لاقت فكرة البرنامج اعتراضا من لدن عدد من الفنانين المغاربة، اعتبرها بعضهم "مفبركة" فيما شكّك آخرون في الهدف من وراء البرنامج والأشخاص الذين يقفون وراءه.

الفنانة أمل صقر، التّي تعد ثاني ضحايا صدام، قالت، في حديثها لهسبريس، إن "تساؤلات كثيرة تطرح حول الهدف من هذا البرنامج والأشخاص الذي يقفون وراء".

وأضافت: "عندما تلقيت الاتصال من طرف المدعو صدام درويش اتخذت الأمور بكل بساطة وقبلت دراسة المقترح ما دام يتعلق بتقديم إشهار معين له مقابل مادّي كما باقي العروض التّي أتلقاها، خاصة أنّ المقابل المادي كان مغريا".

وتابعت الممثلة والمنشطة الإذاعية: "ليست المرة الأولى التي نتلقى فيها عروضا من هذا النوع، كل الفنانين يتلقون دعوات للترويج لحدث أو منتوج سواء أكانت بمقابل مادي أو بصيغة أخرى، وتقاسم ذلك مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية فهي خدمة تجارية يقوم بها الفنان، وهذا الأمر لا ينحصر على المغرب فقط، بل بمختلف دول العالم".

واعتبرت صقر أنّ الترويج لمهرجان موازين، الذي يعد من بين أهم المهرجانات المغربية والعربية، "لا يعد ترويضا للرأي العام بمفهومه السلبي؛ لأنّ الاختيار الأول والأخير يظل للجمهور، قد تعجب به فئة معينة ولن يهم فئة أخرى"، مستطردة قولها: "تفاجأت بردود أفعال البعض، كأنّ الفنان سيحرض الجمهور على فعل معين. أنا أتحدث عن القيام بخدمة تجارية تقوم على تمرير رسالة، والمتلقي له الحق في الاختيار".

وتحفظ محمد السريفي، مدير أعمال الفنان محمد الهادي المزوري، الملقب بـ"مسلم" الذي يعد أولى ضحايا البرنامج، عن الرد على الجدل الذي أحدثه الفيديو الثاني، مؤكدا أن مغني الراب المغربي منشغل في هذه الأثناء بجديده الفني، والاشتغال على فيديو كليب أغنيته الجديدة "ماما".

وأبرز السريفي، في حديثه للجريدة، أن مسلم سبق أن أكّد أن المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين صدّام درويش تمّ "تعديلها ونشرها مرفوقة بمقدمة تم الاشتغال عليها جيدا لتضخيم الأمر".

وأكد ابن مدينة طنجة تلقيه لمكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه يشتغل مع شركة كندية تروج لمهرجان موازين: "أنا من المغنيين المشاركين في المهرجان، لذلك من الطبيعي أن أوافق على العرض الذي تلقيته".

وأردف مسلم، في تصريح صحافي عقب الجدل الذي خلفه مقطع الفيديو الذي نشر في اليوتيوب تحت عنوان "ترويض الرأي العام"، أنه لم يقاطع موازين؛ لأن المهرجانات بشكل عام تشكل مصدر الرزق الوحيد للمغنيين المغاربة، بالإضافة أن العقد الذي وقعته مع المنظمين كان يتضمن شرطا جزائيا خياليا وحتى لو اشتغلت 100 عام لن أستطيع دفعه".