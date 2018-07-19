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الرئيسية | فن وثقافة | تخطيط لإنشاء متحف لذاكرة يهود المغرب في فاس

تخطيط لإنشاء متحف لذاكرة يهود المغرب في فاس

تخطيط لإنشاء متحف لذاكرة يهود المغرب في فاس
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:05

كشف المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، أن المباحثات جارية لدراسة إمكانية إحداث متحف للذاكرة اليهودية المغربية بمدينة فاس.

وقال قطبي في تصريح صحافي، خلال زيارته للمقبرة اليهودية ولمتحف البطحاء بفاس، رفقة والي الجهة وعمدة المدينة، "إننا بصدد مناقشة إطلاق متحف للذاكرة اليهودية المغربية".

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف إلى أن المبادرة "ستكون رسالة قوية من فاس إلى العالم. من الضروري أن تحظى هذه الذاكرة الجماعية بالتثمين الذي تستحقه".

وأفاد قطبي بأن هذه الزيارة تندرج في إطار إستراتيجية المؤسسة الوطنية للمتاحف، مضيفا أن " هذه المؤسسة تهتم بجميع المدن المغربية ولن يتم منذ اليوم إهمال أي جهة".

وقال المتحدث ان فاس ستظل ذاكرة البلاد.. ذاكرة شعب وثقافة" معتبرا أن " هذه الذاكرة لا يمكنها إغفال الثقافة اليهودية باعتبارها جزء مهما من ثقافتنا"، بتعبيره.

وبهذه المناسبة، أبرز المهدي قطبي أهمية إطلاق أشغال ترميم متحف البطحاء، والذي سيصبح إسمه "متحف الفن الإسلامي".

وقال، أيضا، إن كل هذه الأنشطة تدخل في إطار النهوض بالثقافة، باعتبارها عنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية والإجتماعية، والانفتاح، وكذا باعتبارها وسيلة للشباب من أجل التعرف على غنى وتنوع الذاكرة الوطنية.

ومن جهته، صرح رئيس الطائفة اليهودية بكل من فاس ووجدة وصفرو، أرموند جيجي، بأن من أهداف هذه الزيارة تسليط الضوء على أماكن الذاكرة بالنسبة للطائفة اليهودية بفاس، بغرض اختيار مكان مناسب لإقامة متحف للذاكرة اليهودية المغربية.

ومن جهته، رحب إدريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، بهذه المبادرة التي تهدف إلى إبراز الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لمدينة فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - youssef الخميس 19 يوليوز 2018 - 12:15
بحكم اني امازيغي فانا لا اكره اليهود بل نصف اليهود المغاربة كانو امازيغ.. لكن لاحظت ان اللوبي اليهودي صار قويا في المغرب في السنوات الاخيرة.. ان كان هذا شيئا جيدا او سيئا لا اعرف... فقط ملاحظة...
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