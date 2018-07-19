شفشاون تستضيف ملتقى فن الكاريكاتير والإعلام

هسبريس من الرباط

تنطلق بمدينة شفشاون، بدءاً من يوم غد الجمعة، فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الوطني لفن الكاريكاتير والإعلام، بمشاركة ثلة من ألمع الأسماء في مجالي الكاريكاتير والإعلام.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، فإن هذه الدورة ستكرم الفنان نور الدين بناني، أحد أعمدة رسامي الأسبوعية الساخرة "أخبار السوق" الشهيرة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، كما ستحتفي بالإعلامي والكاتب السوداني/ المغربي طلحة جبريل.

وسيترأس محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حفل الافتتاح بفضاء القصبة الأثري بمدينة شفشاون، كما سيتم افتتاح معرض جماعي للأشرطة الساخرة المرسومة لفنانين مغاربة وأجانب.

ويزخر برنامج الدورة، وفق البلاغ ذاته، "بالعديد من الفقرات المتنوعة الخاصة بفن الكاريكاتير والإعلام؛ من بينها ندوة الإعلام الكبرى بمشاركة نخبة من أبرز الاعلاميين المغاربة، إضافة إلى مائدة مستديرة. كما يشتمل البرنامج على فقرة رسوم الشارع المباشرة، وسهرات فنية وتكريمية، وعروض فنية مختلفة".