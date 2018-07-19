الجديد الغنائي لموس ماهر يمزج الدارجة واللاتينية

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بعد النجاح الذي حققته أغنية "calma"، طرح المغني موس ماهر أغنية جديدة على شكل الفيديو كليب بعنوان" Corazon"، من إخراج عبد الله مايا.

الأغنية الجديدة، التّي كتب كلماتها جليل باليرمو وأشرف على توزيعها هشام خاتير، قال عنها موس إنها "أغنية جديدة تتميز بـ"ستايل" الذي عرفت به منذ بداية مسيرتي الفنّية، مع إضفاء لمسة مغربية خفيفة تتماشى مع الموجة الشبابية للأغنية المغربية"، مشيرا إلى أنّ أغنيته تميل إلى أغاني الفرح التي تجد إقبالا من لدن الجمهور في المهرجانات.

وعن اختيار كلمات أجنبية لأغانيه، يوضح في حديث لهسبريس: "مزج بعض الكلمات اللاتينية بالأغنية المغربية يضفي على الأغنية لمسة خاصة بها وتمنحنها شحنة جديدة، ومن جهة ثانية تدفع البعض الآخر إلى لبحث عن معاني هذه الكلمات".

وأكد موس أنه يحرص في أغانيه على اختيار الكلمات الجميلة والأنيقة، التي تسمح للأمهات والأطفال بسماعها، منتقدا اتجاه بعض الفنانين إلى كلمات "هابطة" من أجل البحث عن "البوز".

واعتبر ماهر أن الموجة الجديدة من الأغاني حققت نجاحا جيدا، معتبرا أن ذلك أحسن رد على منتقديها، ومتمنيا لجميع الفنانين التوفيق في حياتهم المهنية، كما ناشدهم الابتعاد عن الصراعات الجانبية والعمل من أجل رقي الفن المغربي، وتمثيل البلد على المستوى العالمي.

وكان موس ذهب إلى تغيير نمطه الموسيقي الذي عرف به في الأغنيتين "تبدل عليا، وبغيت نساها"؛ لكنهما لم يلقيا النجاح الذي كان يتوقعه، قبل أن يقرر العودة من خلال الأغنية المشار إليها إلى "الستايل" الذي يحبه الجمهور.

وأورد ماهر في سياق حديثه عن نمطه الغنائي: "اخترت اللون الفني الذي يتماشى مع الموجة ومتطلبات السوق الفنية، لأني سبق أن خسرت أموالا طائلة على ألبوم، بكلمات وألحان وتوزيع مع عمالقة هذا اللون الفني؛ لكنها لم تلق النجاح الذي كنت أتوقعه، لذلك توجهت إلى اللون الخفيف الاقتصادي".