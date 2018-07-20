مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم بلوفة وشادية

هسبريس ـ مُتابعة

يكرم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذي ينطلق هذا الشهر، المخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة والممثلة المصرية الراحلة شادية.

ورحل بلوفة في أبريل الماضي، في فرنسا، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض، فيما توفيت شادية عن 86 عاما في نونبر 2017.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: "يقف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، ككل مرة، وقفة عرفان وتقدير لمن قدموا للفن والإبداع".

كما أضاف: "تحتفي الطبعة 11 بصاحب رائعة نهلة؛ المخرج الجزائري فاروق بلوفة، والممثلة والمطربة المصرية شادية؛ التي تملك في رصيدها أكثر من 110 مشاركات في الأفلام إضافة إلى المسلسلات مع أداء مجموعة من الأغاني".

وتقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في الفترة من 25 إلى 31 يوليوز بمشاركة 30 فيلما في ثلاث مسابقات للفيلم الطويل والقصير والوثائقي.