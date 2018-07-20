سينما "كوليزي" تعود إلى الفن السابع في الرباط

هسبريس - إفي

تعيد سينما "كوليزي" بالرباط، الأكبر في العاصمة، فتح أبوابها منتصف الشهر المقبل بعد أن ظلت مغلقة منذ عام 2000؛ وخضعت لعملية ترميم كبيرة خلال الشهور الأخيرة.

ضمن تصريح لـ"إفي" أوضح المدير التنفيذي لشركة "سيني أطلس هولدينغ" التي اشترت المبنى، بيير فرانسو بيرنيه، أن ترميم المبنى استغرق نحو عام باستثمار 11 مليون درهم.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تسعى لتطوير شبكة دور عرض سينمائي من الفئة الأولى في المملكة؛ تكون مزودة بتكنولوجيا رائدة في العرض والصوت.

وتعد "كوليزي" السينما الوحيدة متعددة القاعات في الرباط، حيث تضم أربع شاشات، بينما توجد بالعاصمة، حاليا، 3 دور عرض فقط، تعمل كل واحدة منها بشاشة واحدة.

ووفقا لبيانات المركز السينمائي المغربي فإن 26 سينما كانت تعمل فقط في المغرب خلال سنة 2016، وهذه المرافق الفنية والثقافية باعت 1.6 ملايين تذكرة.

وفي ستينيات القرن الماضي كانت على طور التراب المغربي 350 دارا للعروض السينمائية، بينما تراجع هذا الكم إلى 250 خلال سنة 1985.