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الرئيسية | فن وثقافة | سينما "كوليزي" تعود إلى الفن السابع في الرباط

سينما "كوليزي" تعود إلى الفن السابع في الرباط

سينما "كوليزي" تعود إلى الفن السابع في الرباط
هسبريس - إفي
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:38

تعيد سينما "كوليزي" بالرباط، الأكبر في العاصمة، فتح أبوابها منتصف الشهر المقبل بعد أن ظلت مغلقة منذ عام 2000؛ وخضعت لعملية ترميم كبيرة خلال الشهور الأخيرة.

ضمن تصريح لـ"إفي" أوضح المدير التنفيذي لشركة "سيني أطلس هولدينغ" التي اشترت المبنى، بيير فرانسو بيرنيه، أن ترميم المبنى استغرق نحو عام باستثمار 11 مليون درهم.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تسعى لتطوير شبكة دور عرض سينمائي من الفئة الأولى في المملكة؛ تكون مزودة بتكنولوجيا رائدة في العرض والصوت.

وتعد "كوليزي" السينما الوحيدة متعددة القاعات في الرباط، حيث تضم أربع شاشات، بينما توجد بالعاصمة، حاليا، 3 دور عرض فقط، تعمل كل واحدة منها بشاشة واحدة.

ووفقا لبيانات المركز السينمائي المغربي فإن 26 سينما كانت تعمل فقط في المغرب خلال سنة 2016، وهذه المرافق الفنية والثقافية باعت 1.6 ملايين تذكرة.

وفي ستينيات القرن الماضي كانت على طور التراب المغربي 350 دارا للعروض السينمائية، بينما تراجع هذا الكم إلى 250 خلال سنة 1985.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Hassan الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:54
65 درهم غالية ، إلا بقيت عاقل كنا تندخلو ليها قبل ما تسد غي ب 15 درهم
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3
2 - حنان الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:55
عودة الزمن الماضي، ياما كنت مولعة بمشاهدة افلام هاته السينما ايام الجامعة، و كانت أول سينما ندخل ليها في حياتي ، ساكون من الاوائل عند افتتاحها لدكرياتها الخاصةةةةةةةةةةة جدااااااا و لكل الاوقاتا السعيدة و الجميلةة مع صديقاتي اللواتي فرقتهم عني الحياة .
حنونة الوحيدة
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6
3 - المهدي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:58
نتمنى نفس الشيء لسينما الحمراء وسينما الصحراء بالعكاري بالرباط التي عرفت ازدهارا في فترة شبابنا خلال السبعينيات نحن أبناء حي العكاري دون ان ننسى باقي القاعات في ديور الجامع سينما الشعب وسينما سطار في باب لعلو و سينما موريتانيا عند مدخل المدينة القديمة .. كم كانت رائعة أيام زمان ..
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8
4 - تازة يا تازة الجمعة 20 يوليوز 2018 - 12:22
نعم للسينما و دور الفن السابع....تذكرني بسينما كوليزي بمدينة تازة....التي اصبحت قيسارية وسط المدينة....و سينما الاطلس بالمدينة القديمة العليا هي اليوم قاعة للحفلات ....و سينما افريواطوا مغلقة...نتمنى من الساهرين على القطاع ان تفتح الاخيرة ابوابها....فالافلام المعروضة على الشاشة الكبرى لها نكهتها الخاصة...و مشجعة على الانتاج....
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0
5 - ورزازات بدون سينما الجمعة 20 يوليوز 2018 - 12:31
نتمنى أن تفتح سينما أطلس و سينما الصحراء أبوابها فهي مقفلة أكثر من 15 سنة.
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