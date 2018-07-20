المطربة جنات تغازل زوجها بأغنية "أنت الإحساس"

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد غياب عن السّاحة الفنّية، طرحت الفنانة المغربية جنات أغنية جديدة تغازل فيها زوجها بعنوان "أنت الإحساس"، والتّي تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن محمد رفاعي.

مصادر مقربة من الفنانة المقيمة بجمهورية مصر العربية قالت، في حديث لهسبريس، إن "الأغنية الجديدة لجنات، التي طرحتها بعد غياب لمدة حوالي سنتين عن السّاحة الفنية، اختارت لها اللهجة المصرية لمغازلة زوجها، بعد مرور أشهر على زواجهما".

من جهة ثانية، أوردت المصادر ذاتها أنّ جنات تستعد لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان "اللي تشوفه"، تمهيدا لإطلاق ألبومها الجديد، والذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، بالإضافة إلى "ديو" الذي يجمعها بالمغني الشعبي المصري عصام كاريكا.

المصادر ذاتها أبرزت أنّ ألبوم جنّات المقبل سيتضمن أغنية مغربية تحمل توقيع كاتب الكلمات جلال الكندالي وألحان زكرياء بيقشة وتوزيع حمزة الغازي، بالإضافة إلى تقديم أشكال موسيقية مختلفة وجديدة اختزلتها في 12 أغنية.

من جهته، قال جلال كندالي، كاتب الكلمات، إنّ "الجمهور سيكتشف جنات في لون مغربي عاطفي، بعد أن راكمت تجربة كبيرة في مجال الأغاني الوطنية والدينية، وحققت انتشارا كبيرا في الوطن العربي معتمدة على موهبتها وإحساسها وعملها الدؤوب".

وعن تفاصيل الأغنية، أوضح كندالي، في حديثه لهسبريس، أن "الأغنية جاهزة الآن، ننتظر الوقت المناسب لطرحها، ضمن الألبوم الجديد الذي سيطرح خلال الأيام المقبلة"، وأضاف: "الأغنية مغربية مائة في المائة، بعيدة كل البعد عن الموجة الشبابية التي اكتسحت الساحة الفنية، وتتضمن قصة عاطفية".

وبخصوص تعامله الفني مع المطربة المغربية، قال كندالي: "سعيد جدا بهذا التعامل مع أيقونة الفن العربي، إلى جانب اشتغالي مع شباب طموح ومبدع في الأغنية المغربية، وفي مقدمتهم زكرياء بيقشة الذي عمل جاهدا من أجل إيجاد التوليفة المناسبة للفنانة جنات".

وأوضح الشاعر المغربي أن ألحان أغنية جنات الجديدة بعيدة كل البعد عن الألحان والإيقاعات الخليجية، وقال: "هي تصب في اللون الذي عرف به الملحن زكرياء بيقشة، والذي لاقى نجاحا كبيرا"، من قبيل "لا علاقة" و"طالقها" للمغني حسن المغربي، وأغنية "كنا وكنتو" من أداء لطيفة رأفت، إضافة إلى أغنية "زهر ومريشة"، جينريك مسلسل يحمل الاسم نفسه، وهي من توزيع حمزة الغازي.