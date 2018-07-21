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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان جرش يحتفي بثُلث قرن من الأنشطة الفنية

مهرجان جرش يحتفي بثُلث قرن من الأنشطة الفنية

مهرجان جرش يحتفي بثُلث قرن من الأنشطة الفنية
هسبريس - رويترز
السبت 21 يوليوز 2018 - 03:05

أوقد مهرجان جرش للثقافة والفنون شعلته الثالثة والثلاثين معلنا انطلاق أكبر حدث فني وثقافي وسياحي تقيمه المملكة الأردنية كل عام بمشاركة عدد كبير من الفنانين المحليين والعرب.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي في كلمة الافتتاح: "بكل ثقة واقتدار تفتح جرش اليوم أبوابها وتزين ساحاتها وتضيء أعمدتها ومسارحها لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2018 في دورته الثالثة والثلاثين لتبقى جرش المكانة والعنوان منارة للمعرفة وفضاء للثقافة والفن ومنبرا للمبدعين من شعراء وأدباء وكتاب وفنانين وحرفيين".

أُقيمت مراسم الافتتاح على المسرح الشمالي في جرش بحضور وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، وشملت مغناة "وطن الشرفاء" من تأليف الشاعر حيدر محمود وغناء الرباعي غالب خوري ونداء شرارة وثمين حداد وغادة عباسي.

كما انطلقت أولى الحفلات الغنائية الساهرة بالمهرجان على المسرح الجنوبي في جرش وأحياها المغنيان اللبناني عاصي الحلاني والأردني حسين السلمان. وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى الثامن والعشرين من يوليوز في جرش، لتنتقل بعدها إلى العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 29 يوليوز إلى الرابع من غشت.

ومن أبرز المغنين العرب المشاركين بالمهرجان هذا العام الإماراتية أحلام والكويتي عبد الله الرويشد واللبناني وائل جسار، إضافة إلى فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية من مصر.

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