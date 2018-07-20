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الرئيسية | فن وثقافة | شعيل يشارك في أوبريت ضخمة تتغنى بخصال الملك وحضارة المغرب

شعيل يشارك في أوبريت ضخمة تتغنى بخصال الملك وحضارة المغرب

شعيل يشارك في أوبريت ضخمة تتغنى بخصال الملك وحضارة المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 21:00

لم تتبق سوى أيام معدودة قبل الكشف عن الأوبريت الغنائي "شمس الحضارات" الضخم والأول من نوعه، الذي يجمع دولا عربية على حب الملك محمد السادس والشعب المغربي.

العمل الغنائي، الذي يشرف عليه ‏الأمير مولاي إسماعيل، ابن عمّ الملك، والمهداة له بمناسبة ذكرى عيد العرش، يحضر فيه 6 من نجوم الأغنية العربية؛ وهو من كلمات وإنتاج مصعب العنزي، ‏سفير الأغنية المغربية، ‏الذي اشتهر بإنتاجه وكتابته لعدد من الأعمال الفنية التي تتغنى بالمغرب والملك محمد السادس.

ومن الفنانين الأوائل المعلن عن اسمهم، والذين بصموا بحضورهم في الأوبريت، الفنان الكويتي نبيل شعيل، خريج المعهد العالي للفنون الموسيقية، والذي يمتد مساره الفني على مدى 35 سنة، أهدى للعالم خلالها عددا من الأعمال الفنية الناجحة.

ويعد شعيل من الفنانين الذين تعدوا الإقليمية مثبتا قدرته على الغناء بالمغربية واللبنانية والمصرية؛ وهو ما أهله إلى الحصول على عدد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة "الموريكس دور" كأفضل مغنّ عربي، وتم تكريمه على هامش فعاليات مهرجان "أوسكار الفيديو كليب"، وفي ختام فعاليات بطولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موسمها الخامس، ومن قبل جامعة الدول العربية في القاهرة بمناسبة مرور أكثر من 25 سنة من عطائه الفني.

ويشارك الفنان الكويتي، الملقب بـ"بلبل الخليج"، في أوبريت "شمس الحضارات"، حيث وجه رسالة خطية إلى الملك محمد السادس قال فيها: "باسم الكويت، أشارككم محبتي الخالصة يا صاحب الجلالة، وأطلب من الله العزيز القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم للمغرب العزيز ولأمتنا العربية".

وتعتبر العلاقات بين المغرب والكويت متميزة، حيث تمتد لعقود، وتعتبر الزيارة التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس في يناير من عام 1960 إلى دولة الكويت واللقاء الذي جمعه بالراحل عبد الله السالم الصباح أول محطة تاريخية لانطلاق التعاون السياسي بين البلدين، حيث تميزت العلاقات بمواقف متبادلة بين البلدين أثمرت تعاونا مثمرا وتفاهما نموذجيا بين قيادتي البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والسياسي، ومنها تشبث الكويت بمغربية الصحراء.

العمل، الذي سيبث على جريدة هسبريس الإلكترونية، من كلمات وإنتاج مصعب العنزي، الحامل للقب "سفير الأغنية المغربية"، وألحان رضوان الديري وتوزيع المايسترو التونسي عصام الشرايطي المعروف بأعماله الناجحة، وإخراج فيصل الحليمي.

وحسب مصعب العنزي، منتج العمل، فإن الفكرة حددت على أساس اختيار فنانين من دول عربية لها علاقات عميقة مع المملكة وتجمعهما شراكات في عدد من المجالات؛ "أهمها المحبة المتبادلة بين شعوب البلدان المشاركة في العمل للشعب المغربي الكريم وقيادته الحكيمة"، بتعبير العنزي.

وأكد المتحدث نفسه أن الفنانين المشاركين في هذا العمل الغنائي ينتمون إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت ‏والسعودية والبحرين والأردن وقطر، ‏‏وقد "تم الاشتغال على تنفيذه بإنتاج ضخم ‏ورؤية مختلفة تتفرد في جميع النواحي، سواء الموسيقية أو الحضور الفني، وتم الاشتغال وتسجيل ‏الآلات الحية في عدد من الدول، مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا ومصر والتشيك، التي سجل بها عدد 120 عازفا بأوركسترا كبيرة، في أكبر أستوديوهاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rachid الجمعة 20 يوليوز 2018 - 21:17
Happy Birthday Morocco and the beloved king. Love to all
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-145
2 - ألحاج عبد الله الجمعة 20 يوليوز 2018 - 21:44
الله يخلي لينا سيدنا وينصروا حامي حمى الوطن والدين
شي وحدين غيوصفوني بعياش ،،،!!
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-118
3 - وحدوي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 21:59
ملك محبوب ...ابان عن سياسة حكيمة في تغيير المغرب نحو الافضل واذا حصل اي تعثر فان التماسيح هي السبب فاليد الواحدة لا تصفق
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-48
4 - اعصيم سمير الجمعة 20 يوليوز 2018 - 22:08
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-34
5 - المغرب الجمعة 20 يوليوز 2018 - 22:09
انا ما فهتمش حاجة وحدة انه علاش منين تيكون كومنت شي حد تيشكر فيه الملك كلشي تيدير ديسلايك علاش المغاربة محسادين غير مع بعضهم والملك اش دار راه العيب فالشعب لي عقلو خاسو تنطيف شامل اما هو داير لي عليه او كون كانت سياسة القمع كلشي يقول عاش سيدنا بحال زمان حمدو الله حيت حنا حسن من بزاف
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-39
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