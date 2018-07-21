ديانا كرزون: صوتي يعبّر من الأردن عن حبي للمغاربة وملك البلاد

هسبريس من الرباط

سيكون للمغاربة موعد يوم 29 يوليوز الجاري مع عرض أوبريت "شمس الحضارات"، التي يشرف عليها الأمير مولاي اسماعيل، مهداة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، وإلى كافة الشعب المغربي.

الأوبريت الغنائي يشارك فيها فنانون من الأمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وقطر والكويت والسعودية، يبتغيها الواقفون وراءها "تعبيرا عن التلاحم وعلاقات المحبة والصداقة التاريخية التي تجمع الدول المشاركة في العمل، من جهة، والملك محمد السادس والشعب المغربي، من جهة ثانية".

ومن الأسماء التي تشارك في العمل الفني الضخم المطربة الأردنية ديانا كرزون؛ التي اشتهرت عقب فوزها بلقب "سوبر ستار العرب" سنة 2003، والتي بدأت الغناء وهي ما تزال في السادسة من عمرها.

كرزون ابنة أسرة فنية عريقة؛ إذ إن والدها كان موسيقيا عضوا في نقابة الموسيقيين الأردنيين، ومنه تعلمت أولى أبجديات الغناء وخطت أولى خطواتها الغنائية على يديه، لتصبح بعد سنوات من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الأردنية والعربية.

وقد غنت الفنانة الأردنية بعدد من اللهجات، منها المغربية، وحققت نجاحات متكررة؛ ما أهلها للمشاركة في عدد من المهرجانات الدولية، منها "موازين إيقاعات العالم" و"جرش" و"هلا فبراير" بالكويت، وأيضا "مهرجان جميلة" في الجزائر، ومهرجانات أخرى في الإمارات وفلسطين وأمريكا والعراق.

ولتعدد مواهبها، زاوجت ديانا كرزون بين الغناء والتمثيل؛ إذ شاركت في مسلسل مصري سنة 2010، ومسلسل خليجي سنة 2011، كما قدمت برنامجا تلفزيونيا في مصر، سنة 2009، زيادة على نيلها عددا من الجوائز المحتفية بأدائها الإبداعي وحسها الفني المرهف.

كرزون، المشاركة في الأوبريت الغنائي ممثلة للملكة الأردنية الهاشمية، راسلت الملك محمد السادس خطيا قائلة: "ينطلق صوتي هذه المرة من الأردن بيت الهواشم ليعانق حبي للمملكة المغربية والملك المفدى محمد السادس نصره الله، بوركت يا صاحب الجلالة، ويحفظك الرحمان الرحيم للأمة العربية".

وتتميز العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالمتانة وعمق أواصر المحبة والتعاون، حيث تمتد لعقود طويلة وأثمرت تعاون المملكتين في عدد من المجالات، زيادة على إيجابية المواقف البينية في جميع القضايا الإقليمية.

وتربط البلدين علاقات منظمة في إطار 60 اتفاق تعاون وبروتوكول ومذكرات تفاهم، ويغذيها الارتباط القوي والصداقة المتينة التي تجمع الملك محمد السادس والملك عبد الله بن الحسين.

ويراهن القائمون على "أوبريت شمس الحضارات"، من خلال مشاركة عدد من الأسماء الكبيرة في عالم الأغنية العربية، على بث رسالة الحب والتلاحم بين البلدان المشاركة والمغرب، قيادة وشعبا.

العمل الذي كتب كلماته وأنتجه "سفير الأغنية المغربية" مصعب العنزي، من ألحان رضوان الديري، وتوزيع المايسترو التونسي الشهير عصام الشرايطي، وإخراج فيصل الحليمي.