مونتانا والدوزي يتصدران قائمة "فوربس" للفنانين العالميين العرب

هسبريس – فاطمة الزهراء جبور

نجح الفنانون المغاربة في فرض أسمائهم في الساحة العربية بفضل مسايرة جديد التكنولوجيا والتسويق والألحان والإيقاع والكلمات، إضافة إلى كليبات تستجيب لروح الشباب والإبداع.

ويبدو أن بعضهم لم يعد مكتفياً بالجمهور المغربي والعربي، وقرّر التوسع على الصعيد العالمي، ليحتل المراكز الأولى لأشهر وأنجح النجوم العرب على الّساحة العالمية.

وتربع كريم خربوش، الشهير بـ"فرنش مونتانا"، مغني الراب المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على عرش قائمة النجوم العرب على الساحة العالمية التي نشرتها مجلة "فوربس" العالمية.

واستشهدت المجلة بالسيرة الذاتية للمغني المغربي، حيث أشارت إلى أن كريم خربوش (فرنش مونتانا) ولد عام 1984، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2002 مغنياً للراب؛ لكن صيته ذاع في عام 2012 عند طرح ألبومه (Choppa Choppa Down) . وفي عام 2017، صدر ألبومه الثاني (Jungle Rules) في المركز الـ3 في قائمة (Billboard 200) ، ورشح لجائزة (Grammy award) عن فئة أفضل أداء لموسيقى الراب.

ولم يكن "فرنش مونتانا" المغربي الوحيد الذي جاء في المراكز الأولى للقائمة، بل استطاع عبد الحفيظ الدوزي أن يحجز المركز الرابع بعد تامر حسني واللبنانية إليسا.

أما الدوزي، فاعتبرت المجلة أن تسجيل أغنية "الموجة" لأكثر من 31 مليون مشاهدة في يوتيوب، واختياره من لدن شركة كوكاكولا لغناء النسخة المغربية من الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو، وتعاقده مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة (Huawei) ليكون سفيراً لعلامتها التجارية في المغرب، كلها أمور كفيلة بضمان المركز الرابع له.

وعلق الدوزي على تصنيفه في المركز الرابع للمجلة بالقول: "تشرفت بإدراج اسمي ضمن قائمة النجوم العرب الأكثر تأثيرا في السّاحة الفنية العالمية"، مضيفا إلى قوله: "شعور لايوصف وأنا أحصد اليوم رفقة الجمهور مجهود سنوات طويلة من التعب والجد والاجتهاد".

واعتمدت مجلة فوربس، في إعداد القائمة، على دراسة نشاط وإنجازات المشاهير العرب خارج حدود العالم العربي على مدار 3 أعوام، من خلال منهجية خاصة لكل فئة، لتحديد موقعهم ضمن التصنيف العالمي، توضح المجلة.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس، إن "إبداع العرب تجاوز حدود الدول ليصل إلى كافة أنحاء العالم، من خلال تحقيق نجاحات بارزة في العديد من المجالات؛ فتمكن عدد من المشاهير العرب، على مدار الأعوام الماضية، من تحقيق منجزات لافتة وحصدوا العديد من الجوائز، خارج حدود المنطقة العربية، وأمام جمهور عريض، فأغاني المطربين العرب وصلت إلى قائمة (Billboard)، وحاز المخرجون العرب على جوائز في المهرجانات العالمية المرموقة".