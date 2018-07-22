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الرئيسية | فن وثقافة | نجم رابح صقر يتوهج في "شمس الحضارات" بتمجيد ملك المغرب

نجم رابح صقر يتوهج في "شمس الحضارات" بتمجيد ملك المغرب

نجم رابح صقر يتوهج في "شمس الحضارات" بتمجيد ملك المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:00

يتواصل الكشف عن الأسماء المشاركة في أوبريت "شمس الحضارات"، التي يشارك فيها ستة فنانين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والأردن والكويت، والمهداة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش.

من السعودية، سيطل رابح صقر، النجم وأيقونة الأغنية العربية الملقب بـ"قائد التجديد في الأغنية الخليجية"، والذي سيتغنى بدوره بخصال الملك محمد السادس، ويعبر بفنه عن حب المملكة المغربية وشعبها.

صقر من مواليد 6 نونبر 1966، وهو فنان وأسطورة الفن السعودي الأصيل من الدرجة الأولى، مسيرته الفنية تجاوزت الـ35 سنة، سطر خلالها مجموعة من النجاحات وقدم من خلالها إبداعات ستظل خالدة في وجدان محبي فنه؛ وهو ما جعله يتبوأ أعلى مراتب النجومية في السعودية وباقي الدول العربية.

موهبة رابح صقر لا تتوقف عند الغناء؛ فقد بصم على تميز في التلحين أيضا، وتمكن منذ 1982 في نيل عدد من الجوائز والتكريمات، حيث كلفته اللجنة المنظمة لمهرجان الثقافة والتراث "الجنادرية" بتلحين "أوبريت الجنادرية 22"، التي كانت بعنوان "أرض المحبة والسلام"، واستخدم فيها مقامات وإيقاعات لأول مرة في أوبريت وطنية.

وبدوره، وجه "قائد التجديد في الأغنية الخليجية" رسالة خطية إلى الملك محمد السادس، قال من خلالها: "إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في ملحمة مهداة لجلالتكم، حفظكم الله وأدام عزكم وجعلكم فخرا للأمة العربية والإسلامية.. محبكم وابنكم رابح صقر".

الفنان السعودي يترجم، من خلال مشاركته في أوبريت "شمس الحضارات"، المحبة المتبادلة بين الشعبين المغربي والسعودي وقيادة البلدين، ويبرز العلاقات المتينة الممتدة على مدى عقود بين المملكتين.

وتعرف علاقات المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تطورا على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية، يؤكدها إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قضاء عطلته الصيفية بمدينة طنجة كل سنة، ومواقفه الداعمة للمغرب في قضاياه الوطنية على رأسها قضية الصحراء المغربية.

ويروم القائمون على الأوبريت، التي يشرف عليها الأمير مولاي إسماعيل، ابن عم الملك، ويلحنها وينتجها مصعب العنزي، سفير الأغنية المغربية، إبراز المحبة والود التي تجمع البلدان المشاركة بالملك محمد السادس والشعب المغربي.

الأوبريت الضخم، الذي ستعرض على جريدة هسبريس الإلكترونية وعلى باقي القنوات المغربية في الـ29 من يوليوز المقبل بمناسبة عيد العرش، من ألحان رضوان الديري وتوزيع المايسترو التونسي الشهير عصام الشرايطي وإخراج فيصل الحليمي.

وقد جرى الاشتغال على تنفيذ العمل الفني بإنتاج ضخم ‏ورؤية مختلفة تتفرد في جميع النواحي، سواء الموسيقية أو الحضور الفني، وتم الاشتغال وتسجيل ‏الآلات الحية في عدد من الدول؛ مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا ومصر والتشيك، التي سجل بها عدد 120 عازفا بأوركسترا كبيرة، في أكبر أستوديوهاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الله الوطن الملك الأحد 22 يوليوز 2018 - 21:59
الله على الموسيقار على الأسطورة على الثقافة والفن على الإبداع رابح صقر تشرفنا مشاركتك العظيمة كل ‏المحبة والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الغالية إلى الملك سلمان حفظه الله
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-49
2 - TARIK الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:04
الحمد لله و الشكر لله على حب الناس لبلدنا الرائع و ملكنا المحبوب.و اطال في عمره و هدا أقل شئ يهدى للشعب و الملك و أتمنى زلزالا ملكيا أخر لأطاحة ببعض المسؤولين.
و أتمنى من بعض المواطنين أن يقدروا ما عندهم في المغرب و يسعوا لغد أفضل بكل يقين و إجابية و تقة بالله.
الله.الوطن.الملك
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