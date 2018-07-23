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كُتّاب وآراء
وفاة مفاجئة تُغيب "فنانة الثورة السورية" مي سكاف
توفيت الفنانة السورية مي سكاف اليوم الاثنين. وقالت مصادر إن سكاف كانت تقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
وتحدث فنانون سوريون مقربون من سكاف عن تعرضها لنوبة قلبية أدت إلى وفاتها.
وعرفت سكاف بمواقفها المؤيدة للاحتجاجات في سوريا منذ بداياتها في 2011 مما اضطرها إلى مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحها من الاعتقال.
وأطلق السوريون المعارضون على سكاف ألقاب "الفنانة الثائرة" و"الفنانة الحرة" و"أيقونة الثورة".
ونعى مئات السوريين والفنانين المعارضين على وجه الخصوص، الفنانة الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهي من مواليد دمشق عام 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق وشاركت في العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.
وكان لتميز سكاف أثر كبير في لفت نظر واهتمام المخرج السينمائي ماهر كدو، الذي اختارها لبطولة فيلمه (صهيل الجهات) عام 1991.
ثم اختارها المخرج عبد اللطيف عبد الحميد بفيلم (صعود المطر) وزاد تألقها ونجاحها في دور (تيما) في مسلسل (العبابيد)، حيث لفت الأنظار لها بشكل أكبر، وقد تنوعت أدوارها بين الشاشتين الكبيرة والصغيرة.