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الرئيسية | فن وثقافة | الولابات المتحدة .. دنزل واشنطن يبهر دور السينما

الولابات المتحدة .. دنزل واشنطن يبهر دور السينما

الولابات المتحدة .. دنزل واشنطن يبهر دور السينما
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:30

كسر فيلم الحركة "المعادل 2"، بطولة دنزل واشنطن، كافة التوقعات وهو يتفوق على الفيلم الموسيقي "ماما ميا! ها نحن نذهب مجددا"، في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتزع "المعادل 2" صدارة عائدات شباك التذاكر بـ35.8 مليون دولار، متفوقا حتى على الجزء الأول من الفيلم الذي صدر عام 2014 وحقق عائدات 34.1 مليون دولار، في أول تجربة للمخرج أنطوان فوكوا.

ويستجمع بطل الفيلم روبرت ماكول (واشنطن)، وهو عميل متقاعد متخصص في العمليات السرية لصالح الإدارة الأمريكية، كل قدراته لمواجهة مجموعة من القتلة أصحاب الصلة بماضيه.

أما "ماما ميا! ها نحن نذهب مجددا"، فقد حل في المركز الثاني بـ34.4 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق ما حققه الفيلم الأصلي عام 2008 بعائدات 27.7 مليون دولار، طبقا لما نشره موقع "بوكس أوفيس موجو".

وتعود كل من ميريل ستريب وبييرس بروسنان وكولين فيرث وأماندا سيفريد، في فيلم يرد أغنيات فرقة "آبا" السويدية، الموسيقية إلى الحياة حين يدور حول فترة شباب دونا، التي جسدتها ستريب في الجزء الأول وتضطلع بدورها الشابة ليلي جيمس في الجزء الجديد.

بينما كان المركز الثالث من نصيب "فندق ترانسلفانيا3: عطلة صيف" بعد أن حقق عائدات 23.1 مليون دولار، وتدور أحداثه على متن عبّارة فارهة حيث تنجح بطلة الفيلم مافيس (سيلينا جوميز) في إقناع والدها دراكولا (آدم ساندلر) بمرافقتها. ويتعرف الأخير على امرأة يغرم بها دون أن يعلم أن لديها في الحقيقة نوايا أخرى.

فيما ذهب المركز الرابع لفيلم "الرجل النملة والدبور" محققا عائدات 21.9 مليون دولار. وأخرج الفيلم بايتون ريد، وبطولته لبول رود وإيفانجليني ليلي، وتدور أحداث الفيلم حول المهمة التي تستهدف إيجاد جانيت (ميشيل بفايفر) والدة هوب فان داين (إيفانجلين ليلي) التي اختفت أثناء محاولتها إبطال مفعول صاروخ نووي روسي. لذا يستعين هوب بسكوت لانج/ الرجل النملة الذي يقوم بدوره بول رود، وبذلته ذات القدرات الخاصة التي تسمح له بتصغير أو تكبير حجمه، من أجل إنهاء المهمة.

وتراجع "الخارقون 2" إلى المركز الخامس بـ11.5 مليون دولار، وتفرد مساحة أكبر من البطولة في هذا الجزء مسز إنكردبل (هولي هانتر) بينما يرعى زوجها الطفل جاك جاك والفتيين المراهقين الذين يتمتعان بقدرات خارقة أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هشام الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:58
الجزء الاول كان رائع جدا، الجزء الثاني اتطلع لمشاهدته ولو عرض في IMAX فيستحق السفر من اجل مشاهدته، وطبعا الفضل يعود للممثل دنزل واشنطن الذي في العادة تكون افلامه خالية من المشاهد المخلة وبقصة ممتازة
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3
2 - TRAINING DAY الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:05
الممثل الامريكي دنزل ولشنطن ممثل بارع ونجم مضيء في سماء السينما الهوليودية يقوم بالمشهد الذي يطلب منه في لقطة واحدة دون ان يعيدها وهو مطلوب لدى المخرجين الامريكيين لتمثيل دور البطولة في افلامهم ولذالك استغرب كيف سمح لنفسه بتمثيل دور الشرير في فيلم TRAINING DAY حين وافق على تجسيد دور رجل شرطة فاسد .
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