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الرئيسية | فن وثقافة | المعتزل عبد الهادي بلخياط يعود إلى الساحة الفنية بأغنية وطنيّة

المعتزل عبد الهادي بلخياط يعود إلى الساحة الفنية بأغنية وطنيّة

المعتزل عبد الهادي بلخياط يعود إلى الساحة الفنية بأغنية وطنيّة
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:00

بعد سنوات من الغياب وإعلانه اعتزال الغناء، يستعد الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط، بمناسبة عيد العرش، لطرح أغنية وطنية بعنوان "المغرب بلادي".

وبينما تحفظ الفنان المعتزل الكشف عن تفاصيل الأغنية الوطنية التّي أعادته إلى السّاحة الفنية، في تصريح لهسبريس، كشفت نجلته مريم بلخياط، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من أغنية والدها؛ مؤكدة أنّ القطعة الموسيقية "ستصدر قريبا".

وكان الفنان نفسه قد أعلن اعتزال الغناء والتفرغ إلى الإنشاد الديني والابتهالات، خلال آخر مشاركة له بمهرجان "موازين .. إيقاعات العالم"، معتبرا أنّ "الفنان عموما يتوفر على رسالة يجب أن يؤديها على أكمل وجه احتراما لجمهوره الذي يمنحه الأحاسيس الجميلة والمشاعر الطيبة، ومنها يستلهم إبداعاته وعطاءاته لهذا الجمهور".

وفي سرده لـ"قصة التوبة" وابتعاده عن الغناء الذي تفرغ له سنوات كثيرة، قال عبد الهادي بلخياط: "كنت أعيش في عالم آخر قبل أن أتوب إلى الله وأجد لنفسي موطئ قدم في عالم مغاير تماما، أشعره فيه بالسعادة الداخلية"، مردفا: " للداعية الراحل سعيد الزياني دور محوري في تغيير مساري من ليالي الغناء والطرب إلى أجواء الدين والدعوة".

المنتمي حاليا إلى جماعة "الدعوة والتبليغ" أضاف: "سافرت يوما إلى بروكسيل ببلجيكا للالتقاء بالزياني، وكان لي في الفترة نفسها موعد فني لإحياء سهرة، وشاء الله تعالى أن أجد أمامي الطرفين معا، بضعة رجال بجلابيب وعمائم بيضاء ينتظرونني، وفي الجهة المقابلة أصحاب ربطة العنق يستعدون لأخذي من أجل سهرة فنية".

واسترسل بلخياط: "احترت في البداية مع من أذهب، حيث كان ذهني مازال لم يستوعب بعد مساري في الحياة، ولا الاتجاه الذي عليّ أن أسلكه، فقررت أن أتبع أصحاب العمائم واللحى"، مبرزا أنه لم يجد بعد ذلك اللقاء سوى الراحة النفسية لكونه "اختار صف الدين والدعوة".

وكان الفنان عبد الهادي زوقاري الإدريسي، الملقب فنيا بـ"بلخياط" والمزداد عام 1940، عشق الموسيقى منذ صباه الباكر، ما حذا به إلى مغادرة مسقط رأسه فاس ليستقر في الدار البيضاء، وينجح بسرعة في الوصول إلى الجمهور المغربي.

وفرض هرم الأغنية المغربية أسلوبه الجديد في الساحة الغنائية بحنجرته الدافئة وألحانه الجميلة التي تقارب الألحان الشرقية لكن باللهجة المحلية المغربية، ومثّل الجيل الجديد حينها صحبة أسماء عديدة، بينها عبد الوهاب الدكالي ولطيفة أمل ومحمد الحياني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Rayyan الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:06
وسي عبد الهادي شد بلاصة وحدة نتا مرة معتزل مره رجع تغني
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110
2 - زليطة كروط الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:22
نحن على ابواب عيد الأضحى وهو الذي يتزامن مع العطل المكلفة والتي بدورها ستبع بمصاريف الدخول المدرسي.وووو . نتمنى من العلي القدير ان يعين المستضعفين علي قضاء حوائجهم. وصلت الرسالة.
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74
3 - عبداللطيف المغربي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:25
عودك محمود الى الساحة الفنية يا صاحب الحنجرة الدهبية.ولو بأغاني وطنية كنت انت المبدع فيها بامتياز زمن الفن الجميل المغربي.قصائدك واغانيك الرائعة الوطنية لن يمحوها الزمن.( بلادي ) ( ذكرى ارق من النسيم ) ( زهور عربية ) ( يا حارس مجد الامة والوطن ) وغيرها من الروائع.من جهة اخرى لقد ابدعت هذه الروائع بمصاحبة الجوق الوطني بعزفه الاحترافي الذي لا تخطئه اذن موسيقية.وعلى ذكر الجوق الوطني فقد رحل جل اعضائه الى دار البقاء.رحمة الله عليهم.حيث كان اخر من رحل منهم منذ خمسة شهور العازف الماهر ذو الاخلاق الطيبة الجيلالي بلمهدي رحمة الله عليه.ولم يتبق من هؤلاء العازفين الرواد غير ثلاثة.ادعوا لهم بالصحة والعافية وطول العمر.وكذلك لك يا من الهمتنا بروائعك..ارجو الله ان يوفقك ويرزقك الصحة والسعادة وطول العمر.وجازاك الله حيرا على ما قدمته من ابداع للشعب المغربي العظيم.
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-49
4 - نبيل حلاوي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:26
الله يجعلها ليه فالميزان المقبول، لمغاربا متعطشين لاغاني وطنية تفرحنا و تنسينا فالمشاكل، شكرا ا السي عيد الهادي، في انتظار شي ملحمة تكمل بيها خيرك فذكرى تورة الملك و الشعب ارجوك و الله ما نساو خيرك
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-57
5 - الاعتزال الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:28
الاعتزال هو نوع من
" التقاعد la retraite " عند الموظف....
المتقاعد..لا يمكن له الرجوع لوظيفته الاصلية....يتقاعد ليخلد للراحة بعد اداء مهامه طيلة سنوات...
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25
6 - م المصطفى الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:33
عبد الهادي بن الخياط اختار الاعتزال عن الغناء، فذلك اختياره ويحترم رايه. لكن الساحة الفنية بذلك قد فقدت صوتا من الروعة بمكان وهو على قيد الحياة.
فقد اختار الأغاني الدينة لكنها لم تنل إعجاب المستمعين بقدر ما كانت تناله كل اغانيه من خب وفابلية من طرف جمهوره الذي كان يحفظها ويرددها، وكثير من المغنيين البارزين كانوا يجدون متعة في ترديد اغانيه المتميزة.
فإذا كان اختيار عبد الهادي بن الخياط قد مال إلى الأغنية الدينية فلا أعتقد إطلاقا بأنه قد يصل إلى المستوى الذي وصل إليه والذي جعل منه هرما كبيرا في الأغاني المغربية سواء بالعربية الفصحى أو بالدارجة.
لكن رغم ذلك فإننا نحترم قناعاته واختياره.
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-17
7 - Mohamed الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:43
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التبات
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50
8 - حاميدو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:47
الأستاذ عبد الهادي بلخياط هرم من أهرامات الموسيقى المغربية لن يتكرر مرة أخرى أطال الله في عمره و متعه بالصحة والعافية..ان اعتزل فهذا زمن الرداءة وان عاد فعشاق الطرب الرفيع ما زالوا الى اليوم يتغنون بالقمر الأحمر و ميعاد وحسبتك وغيرها...
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-5
9 - خالي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:49
نعم سي بلخياط انه قطار الحياة...هرم من هرم الاغنية المغربية
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-5
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