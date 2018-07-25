لجنة دعم تنظيم مهرجانات السينما تساند 43 موعدا

هسبريس من الرباط

قامت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية في دورتها الثانية، بالعاصمة الرباط، بدراسة 43 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمام أعضاء اللجنة، وتم دعمها كاملة بمبلغ إجمالي قدره 22 مليونا و270 ألف درهم.

الدورة انعقدت بمقر المركز السينمائي المغربي برئاسة صبح الله الغازي، وبحضور أعضائها لطيفة مفتقر والسعدية العطاوي وناديا النيازي وزينب السمار، والجيلالي فرحاتي ومولاي رشيد فكاك محمد اشويكة وحسن المتقي.

بلاغ للمركز السينمائي المغربي قال إن المهرجانات والتظاهرات التي تقرر دعمها هي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بـ 12 مليون درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون و600 ألف درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بمليون و500 ألف درهم، ومهرجان السينما الإفريقية بخريبكة بمليون و400 ألف درهم، والمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بـ 900 ألف درهم، والمهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير بـ 600 ألف درهم، والمهرجان الدولي لمدارس السينما بتطوان بـ 350 ألف درهم.

وأضاف البلاغ أنه تم، أيضا، دعم المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء في زاكورة بـ 240 ألف درهم، و"سيني بلاج" الهرهورة بـ 200 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم السفر والمغامرة بـ 200 ألف درهم، والمهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات بـ 150 ألف درهم، ومهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة والشباب بـ 150 ألف درهم، ومهرجان سينما الهواء الطلق للقيم الوطنية والكونية بتازة بـ 150 ألف درهم، ومهرجان الرشيدية السينمائي بـ 150 ألف درهم، ومهرجان القصبة للفيلم القصير بورزازات بـ 140 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالدار البيضاء بـ 130 ألف درهم.

وخصصت لجنة الدعم مبلغ 120 ألف درهم لدعم كل واحد من سبعة مهرجانات، ويتعلق الأمر بالمهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب بورزازات ومهرجان "طنجة زوم"والمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة بوجدة ومهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود"، والمهرجان الدولي للسينما والبحر في مير اللفت والمهرجان العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بزاكورة ومهرجان ربيع الأغورا للسينما والفلسفة بفاس.

وخصصت اللجنة 100 ألف درهم لدعم كل واحد من ثمانية مهرجانات، ويتعلق الأمر بمهرجان سينما الشعوب بإيموزار والجامعة الصيفية للسينما بالدار البيضاء والأيام السينمائية لدكالة بالجديدة، وملتقى مشرع بلقصيري السينمائي والخيمة السينمائية ومهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة والاندماج، والمهرجان الوطني لسينما المقهى بتازة ومهرجان تاصميت للسينما والنقد في بني ملال.

وخصصت اللجنة 80 ألف درهم لدعم كل من مهرجان بيوكرى الوطني لسينما الشباب - الفيلم القصير، والمهرجان الدولي لفيلم الحيوان والبيئة بالرباط ومهرجان آسا الوطني للسينما والصحراء ومهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي. وخصصت اللجنة 70 ألف درهم لدعم كل من ملتقى بنسليمان السينمائي ومهرجان وجدة الوطني لفيلم الهواة، ومهرجان فاس لسينما المدينة.

وتم إقرار دعم بقيمة 60 ألف درهم ل ملتقى مكناس السينمائي للفيلم القصير ، و50 ألف درهم لدعم كل من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة ومهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بآزرو، و40 ألف درهم لدعم كل من المهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة بالدار البيضاء والمهرجان السينمائي للشباب بخنيفرة.