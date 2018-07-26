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الرئيسية | فن وثقافة | "أوبرا مصر" تشارك في تخليد عيد العرش بالمغرب

"أوبرا مصر" تشارك في تخليد عيد العرش بالمغرب

"أوبرا مصر" تشارك في تخليد عيد العرش بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:55

استقبل أشرف إبراهيم، سفير مصر المعتمد بالرباط، فرقة مركز تنمية المواهب التابعة لدار الأوبرا المصرية، التي تزور المغرب حاليا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي "أطفال السلام"، تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للامريم، احتفالا بعيد العرش.

وأعرب السفير أشرف إبراهيم، خلال استقبال أعضاء الفرقة عن سعادته بمشاركتها في احتفالات المملكة بعيد العرش، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من روابط شعبية وثقافية، ورسالة سلام ووفاء ومحبة لنبذ العنف والتطرف وتدعيم الصلات الانسانية بين الشعوب.

وتشارك فرقة مركز تنمية المواهب في البرنامج الذي ينظمه المهرجان، ويشمل لقاء مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وإلقاء نداء السلام من قبة المجلس باللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية والروسية، وعروضا فنية طوال أيام الموعد بالرباط وسلا وتمارة والقنيطرة.

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