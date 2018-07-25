الفنانة أحلام للملك محمد السادس: تعلّمنا محبة المغاربة من قادة الإمارات

هسبريس من الرباط

تشارك المطربة الإماراتية أحلام في الأوبريت الضخمة "شمس الحضارات" المهداة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، والتي أشرف عليها الأمير مولاي إسماعيل، وكتب كلماتها وأنتجها مصعب العنزي "سفير الأغنية المغربية"، بمناسبة عيد العرش الـ19.

وقد بصمت أحلام على مشاركة وازنة، إلى جانب كل من أحمد الجميري وديانا كرزون وفهد الكبيسي ورابح صقر ونبيل شعيل، في العمل المرتقب على عرضه على جريدة هسبريس الإلكترونية وعلى القنوات المغربية؛ يوم 29 يوليوز الجاري.

بدأت "فنانة العرب"، كما أطلق عليها المطرب السعودي محمد عبده، مشوارها الفني عام 1987. وعند انطلاقتها الفنية، حققت نجاحا مبهرا على المستوى الخليجي والعربي، واستطاعت أن تثبت نجوميتها وجماهيريتها، وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والخليجية.

في المغرب شاركت "الملكة"، كما يلقبها جمهورها، في مهرجان أكادير سنة 2001 ومهرجان "موازين إيقاعات العالم" في الرباط سنة 2013، حيث قدمت للجمهور المغربي أغنية وطنية بعنوان "الراية الحمرا" من كلمات مصعب العنزي، سفير الأغنية المغربية، وقد كانت مفاجأة عبرت من خلالها عن محبتها للشعب المغربي، إضافة لمشاركتها في مهرجان أصوات نسائية بتطوان سنة 2014، ثم عادت إلى دورة 2018 من "موازين"

نالت فنانة الخليج الأولى خلال مشوارها الحافل عددا من الجوائز، حيث حصلت على جائزة مهرجان الغناء العربي الذي أقيم في أبوظبي سنة 1995، وشاركت في أوبريت "الحلم العربي" ونالت جائزة أفضل فنانة خليجية لسنة 1997 في الإمارات، وحصلت على لقب أفضل مطربة عربية في جمهورية مصر العربية، وفي عام 2014 فازت بجائزة "الموريكس دور" بلبنان كأفضل مطربة خليجية.

لأحلام مشاركات كل صيف في حفلات جماهيرية للجاليات العربية في أوروبا على "مسرح الليدو" الفرنسي، حيث تلتقي بعشاق فنها المنتشرين عبر جميع ربوع المعمور.

وحصلت الفنانة الإمارتية المرموقة على رسالة من الملك محمد السادس، سنة 2018، عبّر لها من خلالها عن شكره وتقديره لها مع متمنياته لها بمسيرة موفقة ومميزة في مسارها الفني.

وعقب مشاركتها في أوبريت "شمس الحضارات"، وجهت الفنانة الإماراتية رسالة إلى الملك محمد السادس قالت فيها :"تعلمنا حبكم وترسخت محبتكم في القلوب منذ والدنا وقائدنا وأبونا زايد بن سلطان أل نهيان رحمه الله.. من بنت الإمارات العربية المتحدة أهدي صوتي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في هذا العمل الذي هو وسام شرف لي، دمتم فخرا وعزا للعرب.. ابنتكم بنت الإمارات والمغرب أحلام"، بتعبيرها.

وتعرف العلاقات المغربية الإمارتية تميزا على جميع الأصعدة، حيث لا تخفى متانة العلاقة التي تجمع بين قيادات البلدين، والتي تترجمها اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة على مدى عقود في مجالات مختلفة.

وتستثمر الإمارات العربية المتحدة بالمغرب في عدد من القطاعات. كما تقوم، سواء عبر تمثيليتها الدبلوماسية بالرباط أو عبر قيادتها، بمبادرات اجتماعية وإنسانية بمختلف مناطق المغرب.

مواقف الإمارات من قضايا المغرب، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، واضحة وثابتة منذ عقود، حيث تساند المملكة بقوة في جميع مواقفها الإقليمية أو الدولية؛ وهو ما يبرز لحمة ومتانة الروابط التي تجمع البلدين.

"شمس الحضارات" من كلمات وإنتاج مصعب العنزي، الحامل لقب "سفير الأغنية المغربية"، وألحان رضوان الديري وتوزيع المايسترو التونسي عصام الشرايطي، وإخراج فيصل الحليمي.

وقد سبق للأمير مولاي إسماعيل أن أشرف على عدد من الأعمال الفنية التي تتغنى بالمملكة أو الملك محمد السادس، بتعاون دائم مع مصعب العنزي الذي أغنى رصيد المملكة بعدد من الأعمال الفنية؛ بينها "المغرب المشرق" و"بشارة خير".