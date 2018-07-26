أغنية مغربية تعيد إيهاب توفيق إلى عالم الطرب

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية العربية، يعود الفنان المصري إيهاب توفيق من خلال عمل فني جديد اختار له طابعا مغربيا، يحمل توقيع كاتب الكلمات يونس آدم، وألحان محمد الرفاعي.

وينكب الفنان المصري، خلال هذه الأيام، على وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية، قبل بداية تصوير الفيديو كليب الخاص بها الذي يعتزم تصويره بمدينة النخيل مراكش، بحسب ما أفاد به الملحن الرفاعي.

وكشف الملحن المغربي، في حديث لهسبريس، أنّ "أغنية إيهاب توفيق التي تعيده إلى السّاحة الفنية بعد غياب طويل، تحمل روحا إيجابية بإيقاعات خفيفة تتماشى مع فصل صيف"، موضحا أنّه ينكب، إلى جانب الفنان المصري، على وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية قبل الشروع في تصوير الفيديو كليب بداية الشهر المقبل.

وتابع الرفاعي قائلا: "إيهاب اختار العودة بأغنية مغربية رومانسية تحمل تفاؤلا إيجابيا لقلوب المحبين، وهذا الطابع الإيجابي انعكس على الألحان والتوزيع"، مبرزا أنّ مشروع الأغنية كان مطروحا قبل سنتين لكن لظروف شخصية انقطع التواصل بينه وبين إيهاب توفيق قبل أن يتجدد، قبل شهور خلت، لإخراج هذا العمل إلى الساحة الفنية.

واسترسل المتحدث ذاته بأن "إيهاب يراهن على عودة فنية قوية إلى الساحة الفنية من خلال هذه الأغنية، ومواكبة هذا التطور الذي يعيشه الفن العربي، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وجذب أكبر نسب مشاهدة"، مبرزا أن "هذا الانتقال الذي عرفه المجال على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بين الأسباب التي دفعت الفنان إيهاب توفيق إلى الابتعاد نوعا ما عن السّاحة، واليوم نشتغل على ذلك وفق مشروع فنّي متكامل".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري إيهاب توفيق طرح مؤخرا أغنية بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، تجمعه بخريجة برنامج "ذا فيس كيدز" أشرقت، تحمل عنوان "مشوفتش زي أمي"، وهي من كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.