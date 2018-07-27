لحميدي يوظف إيقاعات أمازيغية في "كذابة رقم 1"

هسبريس من الرباط

بلمسة شبابية عصرية، طرح الفنان المغربي محمد لحميدي أغنية جديدة تحمل عنوان "keddaba numbre one"، من كلمات وألحان سعيد أوليما، وتوزيع حميد الداوسي.

هذه الأغنية التي يواصل فيها لحميدي توظيف الإيقاعات الأمازيغية، يقول عنها في حديثه لهسبريس: "الأغنية قد تخاطب المرأة في ظاهرها وعلاقة أي زوجين، لكن يمكن القول إنّها تصب في عدد من المجالات (كذابة رقم 1) يمكن إطلاق هذا التعبير المجازي على تقلبات الحياة، وتمّ توظيف هذا العنوان من أجل لفت انتباه الجمهور"، وتابع ابن مدينة الناظور أنّ "هذا لا يعني أنّ استخدام العنوان في غير محله، لكنّه يعكس مضمون الأغنية".

من جهة ثانية، يعتبر الحميدي أنّ "الأرقام المحققة على موقع يوتيوب لا تعكس نجاح الفنان أو جودة الأعمال التي يقدّمها، فالفنان ينجح بالمثابرة والصبر رغم الاعتماد على إمكانياته الخاصة في ظل غياب دعم من طرف شركات الإنتاج".

وعلى الرغم من التقصير الذي يعاني منه فنانو الجهة الشرقية، بحسب الحميدي، إلا أنّه يعتبر أنّ "التوظيف الصحيح للإيقاعات المغربية بمختلف ألوانها ساهم بشكل كبير في النجاح الذي حققته الأغنية المغربية في الوطن العربي"، وزاد قائلا: "أنا لا أواكب الموجة الحالية، لكن اخترت أنّ أقدّم لونا خاصا بي يعيد الاعتبار للألوان الموسيقية المغربية".

وعن اهتمامه بالأغنية الأمازيغية، يقول: "الأغنية الريفية حاضرة في مساري الفنّي، في مقابل ذلك تربيت على المدرسة الشرقية، واليوم لا بد من الانفتاح على الأغنية المغربية من خلال مزج الإيقاعات الأمازيغية مع كلمات دارجة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الريفي محمد لحميدي طرح، قبل أشهر، أغنية بعنوان "سيلفي" تنهل من التراث الأمازيغي الريفي بشكل عصري، على طريقة الفيديو كليب.