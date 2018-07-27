عرض "عمي" و"ماجد" في سينما الهواء الطلق‎

هسبريس من الرباط

بعد مشاركتهما في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، سيتم عرض الفيلمين الروائيين "عمي" و"ماجد"، لمخرجهما نسيم عباسي، على الشاشة في الهواء الطلق خلال ملتقى بن سليمان السينمائي، الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 يوليوز الجاري.

وسيتم عرض فيلم "عمي" في 27 يوليوز في الهواء الطلق في بوزنيقة بعد حفل الافتتاح، بحضور المخرج نسيم عباسي والممثل الكوميدي عبد الرحيم التونسي. وسيتم عرض "ماجد" غدا السبت 28 يوليوز.

وتقوم ببطولة فيلم "عمي" الممثلة عالية، ويشاركها في البطولة الفنان عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)، ونخبة من الكوميديين المغاربة، أمثال محمد الخياري، وعزيز داداس، ومنال الصديقي، وسعاد العلوي، وعبد الرحيم الغزواني، ونور الدين بكر، وعبد الله شيشة، وزهور السليماني الملقبة بـ"فليفلة"، والثنائي قشبال وزروال.

ويحكي الفيلم قصة عالية، الممثلة التي تعيش في الرباط مع زميلتيها، التي تحاول أن تشق طريقها في مجال السينما، وتأمل في أن تصبح ممثلة مشهورة. في يوم من الأيام، يزورها عمها الذي لم تره منذ فترة طويلة ويقيم عندها، يصبح التعايش بين رفقاء الغرفة الثلاثة والعم أكثر صعوبة يوماً بعد يوم. تكشف حكاية عالية الكثير من خفايا عالم الإنتاج السينمائي.

عرض "عمي" خلال الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، في أول عرض عالمي له، واختير من قبل عدة مهرجانات دولية للاشتراك في مسابقاتها الرسمية، بما في ذلك مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في مصر، ومهرجان Cape Town International Film Festival (كيب تاون السينمائي الدولي) في جنوب أفريقيا، ومهرجان London Eye International Film Festival (عين لندن السينمائي الدولي) بلندن، ومهرجان Arabian Sights Film Festival الذي عقد في واشنطن، وشارك أخيرا في أول هذا الشهر في عروض "ليالي الفيلم العربي" بعمان.