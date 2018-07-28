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الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة لطيفة رأفت تتشبث بروح الموسيقى المغربية في أغنية جديدة

الفنانة لطيفة رأفت تتشبث بروح الموسيقى المغربية في أغنية جديدة

الفنانة لطيفة رأفت تتشبث بروح الموسيقى المغربية في أغنية جديدة
هسبريس من الرباط
السبت 28 يوليوز 2018 - 00:04

احتفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت بنجاح أغنيتها "خليهم ينفعوك"، التّي حققت نسب مشاهدة مهمة على موقع "اليوتوب" بعد أقل من أسبوع إطلاقها.

الأغنية الجديدة، التّي حملت توقيع كاتب الكلمات زكرياء بيقشة وتوزيع حمزة الغازي، قالت عنها رأفت، في تصريح لهسبريس: "الأغنية الجديدة تعتبر تكملة لأعمال فنية سابقة، والتّي تعكس روح الأغنية المغربية كلمة ولحنا".

وعن نجاح أغنيتها، علقت لطيفة في تدوينة على حسابها في الإنستغرام: "أكيد لا يهمني عدد المشاهدات بقدر ما تهمني آراؤكم، وأيضا يهمني أنكم استمعتم إليها وأنّ الأغنية وصلت، وتعليقاتكم الجميلة هي أكبر دليل"، وأضافت: "ألف شكر مرة أخرى لكم على كلامكم الجميل في حقي، أحبكم".

وكانت لطيفة قد أوردت، في تصريح سابق لهسبريس، أنّ "وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت في تطوير الأغنية المغربية، إذ أصبح الفنانون على اتصال دائم ومباشر مع جمهورهم؛ وهو ما يسمح لهم بالتفاعل مع أذواقهم والتقرب منها".

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن جمهورها يحفزها على العطاء ومواصلة التألق، مضيفة أنها تحاول إضفاء نوع من التجديد على أغانيها القديمة، عبر توزيع موسيقي جديد وإيقاعات جديدة، مع الحفاظ على النمط الأصلي رغبة منها في مسايرة التطورات الجديدة التي تعرفها الساحة الغنائية في إطار منتوج يليق باسمها وسمعتها.

جدير بالذكر أنّ لطيفة رأفت أعادت عددا من أغاني ريبرتوارها القديم الذي يحفظه الجمهور بتوزيع موسيقي جديد، وقالت عنه: "تغير أسلوبي الفني بسبب رحيل كتاب كلمات وملحنين أبدعوا في الأغنية المغربية، وظهور جيل جديد يعكس الموجة السائدة على الساحة الفنية؛ لكن هذا لا يعني أني أقبل غناء أي أغنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سلا السبت 28 يوليوز 2018 - 00:18
توبي إلى الله عز وجل قبل أن يفوت الاجل
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5
2 - زليطة كروط السبت 28 يوليوز 2018 - 00:33
جميلة سبحان الخالق. صوت رائع واداء اروع . نتمنى ان تحترم رأينا فصيلة إنا عكسنا.
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