السينما المصرية تفقد الممثل شرف والفنانة هياتم

هسبريس - الأناضول

توفي الفنان المصري محمد شرف، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض، والذي تميز بتأدية أدوار "البلطجي الوديع" و"المخمور" و"المجرم الساذج" في الدراما التلفزيونية والسينما المصرية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن شرف وافته المنية في أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية (شمال)، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الفترة الماضية إثر إصابته بضعف في عضلة القلب.

وشرف (مواليد عام 1963، الإسكندرية) تخرج في المعهد الفني التجاري، وبدأ مشواره الفني من القاهرة، حيث قدم عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "أرابيسك"، و"للعدالة وجوه كثيرة"، و"مبروك جالك قلق"، و"العيادة".

وأدى شرف البطولة في الأدوار الثانية في عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها "آسف على الإزعاج" و"ظرف طارق"، "الرهينة"، و"جعلتني مجرما"، و"حسن ومرقص"، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و "زكي شان".

واليوم أيضا، توفيت الفنانة المصرية "هياتم" عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبدأت هياتم (مواليد عام 1949، بالإسكندرية) مشوارها الفني كراقصة شعبية ثم اقتحمت الوسط السينمائي في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وتميزت الفنانة هياتم في أداء دور المرأة اللعوب في العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها "ليلة حب أخيرة"، و"غريب في بيتي".