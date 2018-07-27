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الرئيسية | فن وثقافة | السينما المصرية تفقد الممثل شرف والفنانة هياتم

السينما المصرية تفقد الممثل شرف والفنانة هياتم

السينما المصرية تفقد الممثل شرف والفنانة هياتم
هسبريس - الأناضول
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:25

توفي الفنان المصري محمد شرف، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض، والذي تميز بتأدية أدوار "البلطجي الوديع" و"المخمور" و"المجرم الساذج" في الدراما التلفزيونية والسينما المصرية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن شرف وافته المنية في أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية (شمال)، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الفترة الماضية إثر إصابته بضعف في عضلة القلب.

وشرف (مواليد عام 1963، الإسكندرية) تخرج في المعهد الفني التجاري، وبدأ مشواره الفني من القاهرة، حيث قدم عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "أرابيسك"، و"للعدالة وجوه كثيرة"، و"مبروك جالك قلق"، و"العيادة".

وأدى شرف البطولة في الأدوار الثانية في عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها "آسف على الإزعاج" و"ظرف طارق"، "الرهينة"، و"جعلتني مجرما"، و"حسن ومرقص"، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و "زكي شان".

واليوم أيضا، توفيت الفنانة المصرية "هياتم" عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبدأت هياتم (مواليد عام 1949، بالإسكندرية) مشوارها الفني كراقصة شعبية ثم اقتحمت الوسط السينمائي في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وتميزت الفنانة هياتم في أداء دور المرأة اللعوب في العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها "ليلة حب أخيرة"، و"غريب في بيتي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - khaald الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:43
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين اللهم آمين
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5
2 - مصطفى الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:47
رحم الله الفقيدين. وأنا لله وأنا إليه راجعون.كل نفس ذاءقة الموت.اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان.....
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4
3 - hawaii 005 الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:56
إن لله وان اليه راجعون
يابن آدم عش ماشئت ولكنك ميت
رحم الله جميع موتى المسلمين
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5
4 - مغربي مخلص الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:58
نسأل الله أن يرحمهم و يغفر لهم و أن يتغمدهم برحمته
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5 - متابع الجمعة 27 يوليوز 2018 - 19:12
رحمهما الله لقد شاهنا اعمالهما عندما كنا صغارا. كانت اادراما مصرية تمنح الفرجة للمشاهد العربي وتنشر القيم الجميلة خاصة في المسلسلات عكس المسلسلات التركية الفارغة من المواضيع.
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6 - jorf el melha الجمعة 27 يوليوز 2018 - 19:14
انا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمهم
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7 - نسمة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 19:18
الله يرحمهم .انالله وان اليه راجعون
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