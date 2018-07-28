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الرئيسية | فن وثقافة | المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة

المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة

المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
السبت 28 يوليوز 2018 - 13:00

من "ماتنسانيش" و"زمن الغدر"، مرورا بـ"ثمن الحب" و"لن أتخلى أبدا" و"حب أعمى"، وليس انتهاء بـ"سامحيني"، عاصفة من المسلسلات التركية المدبلجة غزت قنوات القطب العمومي، ولا يبدو أنّ لها نهاية تلوح في الأفق، ما دامت تتربع على عرش أكثر البرامج متابعة عبر مختلف القنوات المغربية.

هذا التفوق الذي تجنيه الإنتاجات التركية المدبلجة على حساب باقي الإنتاجات الأخرى، ومن ضمنها المغربية، تقابله انتقادات كبيرة بسبب "استهدافها الهوية المغربية".

"سامحيني" في الصدارة

بدأت حكاية المغاربة مع الأعمال المدبلجة منذ سنوات، بعد أن أسر المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" فئات عريضة، قبل أن تتحول بوصلة المشاهدين نحو الأعمال التركية التي باتت حاضرة بقوة في السنوات الأخيرة، وحطمت الأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدين للقناتين المغربيتين الأولى والثانية بالمُقارنة مع باقي برامج الدرامية.

بالرغم من طول مسلسل "سامحيني" الذي بلغ عدد حلقاته ما يزيد عن 1480 حلقة، إلا أنّه مازال يتصدر نسب المشاهدة في التلفزة المغربية؛ إذ تابعه ما يقارب 5 ملايين مشاهد، حسب آخر إحصاءات صادرة عن مؤسسة "ماروك ميتري" لقياس نسب المشاهدة.

ويتصدر مسلسل "سامحيني" قائمة البرامج المغربية الأكثر مشاهدة منذ انقضاء شهر رمضان الماضي، واستطاع يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري استقطاب 4.8 ملايين مشاهد، متبوعا بالمسلسل التركي الآخر "حب أعمى"، الذي بلغ عدد متابعيه في حلقة يوم الاثنين 16 يوليوز الجاري ما يفوق 4 ملايين مشاهد.

أثمنة زهيدة

غزو المسلسلات التركية للمغرب فتح المجال أمام صناعة فنية جديدة في المغرب يطلق عليها "الدوبلاج"، منحت فنانين وإعلاميين فرص عمل وإن كانت بأثمنة زهيدة.

زكرياء أقشور، واحد من الشباب الذين احترفوا هذه المهنة منذ ثماني سنوات، ذاع صيته بعد أدائه لأصوات شخصيات عدة من بينها "كمال"، بطل مسلسل "سامحيني"، يقول في حديث لهسبريس: "الدبلجة مجال يعتمد على نبرة الصوت بشكل خاص، وهي ملكة فطرية يجب صقلها بالتكوين الأكاديمي"، مضيفا: "فكرة التعاطي للدبلجة لم تكن وليدة اللحظة، أعجبت بشخصيات المسلسلات الدرامية السورية وكنت أقلد أصوات الرسوم المتحركة"، واسترسل: "واصلت مساري الدراسي بالحصول على الإجازة في الأدب العربي والإجازة المهنية في مجال الصحافة ومهن الإذاعة والتلفزيون".

وكشف أقشور أنّ مبلغ دبلجة الحوار الواحد تتراوح بين 8 و10 دراهم، وعلق على ذلك: "صحيح أن المقابل المادي لا بأس به، لكن المجال علمنا الصبر والجدية، وأكيد أنّ حوارات الشخصيات الرئيسية يمكن أن تمنح صاحبها مقابلا ماديا محترما في مجموع الحلقات، وحسن التواصل والالتزام مع الشركات المحترفة يضمن لك الاستمرارية في هذا المجال".

وتابع المتحدث نفسه في تعليقه على تغيير نبرة الصوت من شخصية إلى أخرى: "هذه الموهبة ليست في متناول الجميع، والدوبلاج يتطلب الموهبة وتقنيات كبيرة لتقمص الشخصية التي يريد أن يقدّمها الممثل، وتطابقها مع الصوت ونص الحوار المدبلج".

في المقابل، كشفت مصادر من داخل القناة الثانية أنّ ثمن اقتناء الإنتاجات التركية يرتفع حسب شهرة العمل وسمعة الممثلين الذين يجسدون أدوار المسلسل، وتتراوح تكلفة الاقتناء بين 20 و40 ألف درهم للحلقة الواحدة.

الدارجة أنجحت الدراما التركية

يرى الناقد الفنّي محمد الطالب أنّ علاقة المشاهد المغربي بالأعمال الدرامية المدبلجة ليست وليدة اليوم؛ فـ"الذاكرة تحتفظ لنا بالعديد من الأعمال من هذا النوع التي اعتاد عليها المتفرِج المغربي، من بينها المسلسلات المكسيكية والبرازيلية التي تبْتعد عن بيئة المغاربة الثقافية والاجتماعية والقيمية، فضلاَ عن تركيزها على الشخصيات والصراعات والأحداث الدرامية نفسها، وإنْ كان ما ترجم إلى الفرنسية أفضل مما ترجم إلى اللغة العربية".

وقال الناقد المغربي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "نجاح الدراما التركية في المغرب يرجع إلى اختيار الدبلجة المغربية التي قربت المشاهد من عوالم هذه الدراما ومكنّته من تتبعها بسهولة، وإن كانت أحياناً غير موفقة؛ إذ يبدو لك وكأن قصة أخرى مغربية ركبت على قصة تركية، ممّا يفقدها مصداقيتها"، معتبرا أن "القنوات ترتكب جرما في حق هذه المسلسلات بمنحها لغة ولهجة مختلفتين".

ومن بين أسباب نجاح هذه المسلسلات، ذكر المتحدث ذاته "الحبكة الدرامية السلسة دون مطلب الغوص في الشخوص لفهم القصة، بالإضافة إلى القاسم الديني والثقافي بين المغرب وتركيا الذي يجعل هذه الدراما أقرب إلى المشاهد المغربي".

استهداف للهوية

في مقابل ذلك، يرى محمد الطالب أنّه "رغم القواسم المشتركة بين المجتمع المغربي والتركي من حيث الأعراف والتقاليد وقدسية الشرف والمشاكل الاجتماعية، إلا أنّ بعض المشاهد قد تشكل صدمة ثقافية لدى المتلقي، لأنّ المجتمع التركي أكثر انفتاحا من المجتمع المغربي، وبالتالي يمكن أن تستهدف الهوية المغربية".

وأورد الطالب، في حديثه لهسبريس، أنّ "الدراما المغربية تعيش اليوم تحسنا كبيرا من حيث الحبكة الدرامية وتعرف متابعة مهمة من طرف الجمهور المغربي"، مستدلا على ذلك بالإنتاجات الدرامية الرمضانية لهذه السنة، لكن "ما يجعل القنوات المغربية تقبل على الدراما التركية أكثر من الإنتاج الوطني هو تكلفة العمل المحلي الباهظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمد السبت 28 يوليوز 2018 - 13:22
مسلسلات لا علاقة لها بالحياة في المغرب على ما سمعت لاني بكل بساطة لم يسبق ان شاهدتها الا اذا كانت 2m في طريق البحث عن قناة اكثر جدية واكثر فائدة لي ولابنائي
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27
2 - كريم السبت 28 يوليوز 2018 - 13:23
الهدف من المسلسلات التركية هو ثلويت عقول النساء المغربيات لهي اصلا ملوث..لكن هيهات الرجل المغربي وما أدراك الرجل المغربي لا يردعه شئ بنات الاصل هما لي كتكون خاضعة لزوجها طاعة لله اما لي بغات حقوق المرأة ديال اليهود تمشي تقلب على بلاد اخرى
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14
3 - المرابطين الامازيغ السبت 28 يوليوز 2018 - 13:25
يجب مقاطعة هده المسلسلات التي زادت في تخلفينا لا افهم لمادا هده القنوات العمومية التي هي ملك الحكومة تشجع هده البرامج وتمويل عرضها!!! ما الهدف والغاية من هدا !!!!!؟ كيف يعقل لدولة ان تساهم في تخلف الشعب بما يزيده تخلفا !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
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10
4 - كيف ؟ ولماذا ؟ السبت 28 يوليوز 2018 - 13:26
هذه الأفلام، وهذه الصور، تفعل فعلها العميق في نفوس "المراهقين" من جميع الأعمار، وتصيب المجتمع في العمق، بسبب ضغضغة "مشاعر" المستهدفين، وتحويلهم إلى مدمنين على مخدر، تتنتج عنه أحيانا خيانات، واغتصابات، وجرائم شتى متنوعة، ثم بعد ذلك، نبدأ بطرح الأسئلة عن ماحل بنا ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ و ؟؟؟؟
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7
5 - طارق 004 السبت 28 يوليوز 2018 - 13:26
ما الغاية من هذه المسلسلات الساقطة التي لا تنتهي بنتيجة ؟
بالله عليكم لو أنكم كنتم تعرضون كل يوم حلقة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فخلال 5 سنوات أو 6 سنوات ستتغير نظرة الجيل الصاعد نحو المستقبل لأن سيرته منهج في الحياة أتمنى من الناس إعادة النظر في هاته الخزعبيلات
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16
6 - صراحة راحة السبت 28 يوليوز 2018 - 13:27
صراحة هاد المسلسلات التركية دارو خير كبير فينا حنا الرجال لمزوجين عرافتو علاش زوجات ديالنا يتلهاو بسامحيني وبغيرها من المسلسلات ويهنيونا من صداعهم وتبرزيطهم ونقيرهم الله على راحة انا زوجة ديالي ولات حنينة معايا بفضل سامحيني عرفت قيمتي ولات تعاملني مزيان و ولات نية نهار وماطال وهي حاله فمها فمسلسلات تركية الشكر جزيل الشكر للمسلسلات التركية التي اعانتنا على زوجاتنا وجعلت في قلوبهم الرحمة والمودة والحنان والحب......
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-15
7 - كوم السبت 28 يوليوز 2018 - 13:27
المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب الفارغين من كل النواحي
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9
8 - مواطنة السبت 28 يوليوز 2018 - 13:28
واش هذا مشى لحماق 20000 او 40000 الف درهم للحلقة الواحدة اكيد ان هاته البلاد الى الهاوية !!ماذا تفيدنا هاته الحلقات
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6
9 - NOUMRI السبت 28 يوليوز 2018 - 13:30
مع الأسف الشديد أغلب المغاربة اللدين يشاهدون تلك المسلسلات السفيهة و التافهة هم الاميون من الفتيات و النساء كبيرات السن في القرى و المداشر و بعض المدن مع إحترامي للجميع حيت يمكن لأي شخص دخول أي منزل وقت بت تلك السفاهة ليسرق ما يشاء دون أن يحس به أحد لأن الجميع أمسمر أمام التلفاز
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4
10 - مصطفى السبت 28 يوليوز 2018 - 13:30
سابقة تاريخية في ميدان البرمجة التلفزية العالمية:
مسلسل: منتوج ياباني.
دبلجة: اللهجة المصرية.
القناة المقدمة: 2M المغربية.
تحية للقطب الإعلامي و التلفزي المغربي.
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-6
11 - Zorif السبت 28 يوليوز 2018 - 13:30
مع مرور الوقت سيضن بعض المغاربة انهم اتراك بعد ان صنوا عرب بفضل الاعلام.
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-1
12 - abdou السبت 28 يوليوز 2018 - 13:31
بمتابعة هذه المسلسلات ستساهمون في تدهور المستوى الثقافي للمواطن المغربي و المستوى الأخلاقي للأسر المغربية، و ستستمرون في نومكم العميق مما سيريح المسؤولين الكبار على أن الشعب لن يستفيق بعد و سيستمر الاستغلال إلى أجل غير مسمى... قاطعوا هذه المنتوجات و الإذاعات التي تبثها.
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4
13 - صاغرو السبت 28 يوليوز 2018 - 13:32
هناك ملاحظتين على الأقل
ماهو العمر الأدنى لمشاهدة هاته المسلسلات فكثير من النساء تشاهد هاته المسلسلات مع أطفالهن والطفل دائما يقلد.
ثانيا مضمون تلك المسلسلات سيما الجانب العاطفي غير صحيح ومجرد تمثيل واكاذيب لكن البعض يعتقد انه صحيح
عقلتو بعدا على الفريدو وكوادالوبي
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7
14 - jamal السبت 28 يوليوز 2018 - 13:34
الإيذاعات المغربية لا يهمها إﻻ المداخيل والأموال.ولا يهمها فساد الأخلاق لي ولا كيتجلى بشكل واضح في صفوف الشباب المغربي بسبب هاد المسلسلات اللعينة.
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3
15 - ابو الحكم السبت 28 يوليوز 2018 - 13:36
المسلسلات التركية تكليخ للنساء المغربيات 65 سنة من الأستقلال والأدعات المغربية لم تقدم شيء يذكر ولا جديد ولا إبداع تكلاخ في تكلاخ الله يحسن عنوان دوك الناس لمعندهمش البديل
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4
16 - خالد السبت 28 يوليوز 2018 - 13:38
أريد أن أعرف فقط ما هو الدور الديني أو الثقافي أو الاجتماعي المستفاد من هده المسلسلات أن كان الجواب لاشيء وهو فعلا لاشيء فكل من يهدر وقته هكذا فعليه زيارة مستشفى برشيد
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3
17 - لعم السبت 28 يوليوز 2018 - 13:39
اللي مازال كيتبع هذه المسلسلات (غسل الادمغة) يعني كيبين مستوى التكلاخ الاجتماعي التي يعاني منها الشارع المغربي
أهل لم تعلم لماذا تركيا تبيع مسلسلاتها وفقط للشعوب العربية
أولا جهل الدولة للتخلص من مشاكل الشعب لتضبيع وقتهم في الاشياء بدون منفعة والجلوس أمام الشاشة لفرغ عقدهم
ثانيا تقارب الأتراك للدول المكلخة ليزدهر اقتصادها و التقارب الفكري اجتماعيا وتقليديا لمجتمعه
في نضري أيها المكلخ
ولماذا الدول الغربية لا تملك ولو فيلم من هاذا النوع الرخيص
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2
18 - hanane السبت 28 يوليوز 2018 - 13:40
اتعرفون لماذا لقت إقبالا؟
1-لان الانتاجات المغربية ترجعت و حتى ان كانت نفس الوجوه تتكرر
2- لان تركيا توظف الفضاء و السيارات الرفيعة و الوجوه الجميلة و الملابس على الموضة. الرأسمالية تبرز بكل تجلياتها
3-ضعف المستوى الثقافي لدى المغاربة وخاصة النساء ربات البيوت اللواتي يحاولنا قتل الروتين اليومي بتتبع المسلسلات
4- سياسة الدولة التى تتعمد تكليخ الشعب . و استغلت الاعلام لغسل العقول و تفكر في انتاج برامج ثقافية و علمية
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3
19 - عابر سبيل السبت 28 يوليوز 2018 - 13:40
قمة التفاهة و التخلف والبلادة ان تترجم الاعمال التركية او غيرها بالدارجة لا لشيء الا لأنها تحقق نسب مشاهدة و ماتلك الترجمة الركيكة التي يستعملون المفروض ان تترجم مثل ما نتكلم به مستوى جد هزيل سواء في الافلام التي تترجم سواء في الترجمة في حد ذاتها
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1
20 - سامحني السبت 28 يوليوز 2018 - 13:44
ا بني عنده 7سنوات ..ولازلت في عراك مع زوجتي بسبب مسلسل سامحني....فاءنا لن اسامح زوجتي مادمت علي بطن فارغ وهي منهمكة مع امها ..مع الحلقة1299..
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0
21 - levoyageur السبت 28 يوليوز 2018 - 13:44
في رايي هده الافلام تؤتر على الصغار اكثر من الكبار مما ربما سيعطي جيلا مغايرا في المستقبل،لكن صدقوني لن نجد احسن من تقاليدنا واصالتنا وديننا والحمد لله
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22 - الطامة الكبرى السبت 28 يوليوز 2018 - 13:48
للاسف هذه الحقيقة المرة غير للتصحيح فقط قناة واحدة في المغرب هي التي تذيع المسلسلات التركية هذا متعمد انه الخطر القادم من الشرق ولينا مستعمرين من قبل الاتراك وخا ماشي عسكريا انما تلفزيونيا الاغلبية الساحقة من المغاربة تتابع هذه الا من رحم ربك انها العلمانية الاتية من الشرق وكملات بانسلاخ حزب الخطيب لتسمية حزبه بالعدالة و التنمية تيمنا بحزب اردوغان سينزعج اتباع البيجيدي من هذا التعليق و لكنها الحقيقة انا مع الحفاظ على هويتنا المغربية التي وارثناها ابا عن جد شكرا صاحبة المقال تحياتي اليك مقال جميل و في الصميم
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