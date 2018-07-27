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الرئيسية | فن وثقافة | أوبيريت "شمس الحضارات" تفتح بوابة على النت

أوبيريت "شمس الحضارات" تفتح بوابة على النت

أوبيريت "شمس الحضارات" تفتح بوابة على النت
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 22:15

كشف القائمون على أوبريت "شمس الحضارات" عن الإعلان الخاص بالعمل الفني المهدى إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش التاسع عشر، الذي أشرف عليه الأمير مولاي اسماعيل، وكتب كلماته وأنتجه مصعب العنزي، سفير الأغنية المغربية.

وقد تضمن "البرومو الإعلاني" لقطات قصيرة للفنانين الستة المشاركين في الأوبريت الضخمة، مع دعوة إلى الجميع لمتابعة عرض العمل يوم 29 يوليوز الجاري.

وقد أعلن القائمون على العمل الفني عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بأوبريت "شمس الحضارات"، سيظل "تأريخا للعمل الكبير المهدى إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي"، وفق تعبير القائمين عليه.

وأكد الواقفون وراء العمل أنه لأول مرة يتم إنشاء موقع خاص بعمل فني، موردين أنه "يتضمن كل المعلومات عن العمل والمشتغلين فيه، زيادة على ما نشر إعلاميا حول الموضوع".

وقد شارك في العمل الكبير الفنان الكويتي نبيل شعيل، والفانة الإماراتية أحلام، والفنانة الأردنية ديانا كرزون، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان القطري فهد الكبيسي، والنجم البحريني أحمد الجميري.

‏‏وقد تم الاشتغال على تنفيذه بإنتاج ضخم ‏ورؤية مختلفة تتفرد في جميع النواحي، سواء الموسيقية أو الحضور الفني، وتم الاشتغال وتسجيل ‏الآلات الحية في عدد من الدول، مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا ومصر والتشيك، التي سجل بها عدد 120 عازفا بأوركسترا كبيرة، في أكبر استوديوهاتها.

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