حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

يستعد الفنان حاتم عمور لطرح "تريو غنائي" يجمعه بالنجم الإسباني إنريكي إغليسياس والفنان الكوبي ديسمبر بوينو، تحت إشراف المنتج المغربي العالمي ريدوان.

وقال عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الأغنية الجديدة تحمل اسم "نمشيو بعيد" أو "Nos Fuimos Lejos"، وهي تلائم موسم الصيف لتميزها بإيقاعات لاتينية خفيفة.

وأوضح الفنان المغربي أن "إصدار أغنية مشتركة مع الفنان العالمي إنريكي إغليسياس كانت من اقتراح المنتج العالمي نادر الخياط"، المشتهر بلقب ريدوان في الساحة الفنية.

عمور قال: "أسماء فنية كثيرة من الوطن العربي تمّ اقتراحها لهذا العرض، وعرضت على إغليسياس، فاختارني لمشاركته هذا العمل لإعجابه بالنوع الموسيقي الذي أقدمه، خاصة في الأعمال التي طرحتها مؤخرا".

يرتقب أن تصدر الأغنية على شكل "فيديو كليب" قال عنه المغني نفسه: "لقد تمّ تصويره بين لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية وطنجة وتطوان في المغرب، تحت إشراف حسن الكرفتي".

وأضاف عمور: "حرصنا في الفيديو على تصوير بعض المناطق الجميلة، التي تتميز بها مدن شمال المملكة، على غرار باقي الأعمال التي باشرتها من أجل التعريف بالسياحة المغربية والتنوع الثقافي".

وسبق للفنان أن أعلن وجود مشروع فنّي يجمعه بالفنان أليكس ميكا، صاحب الأغنية الشهيرة "Dalinda"، الذي أوضح أنّ أسباب تأخير طرح "دويتو غنائي" مع حاتم عمور يرجع بالأساس إلى حادث تعرض له وهو في طريقه إلى المطار من أجل السفر إلى المغرب.

وكشف عمور أن "الدويتو" نفسه يحمل عنوان "نعرفك تبغيني"، باللغتين العربية والإنجليزية، وأن مضمون الأغنية يتمحور حول حب الفنان لجمهوره واحترامه لمتتبعيه، بينما جرى تصوير "كليب الأغنية" بين المغرب ورومانيا وإيطاليا وقطر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حاتم عمور كانت أغنية "Viva Morocco"، التي شاركه في "الفيديو كليب" الخاص بها نجوم من "أسود الأطلس"، والناخب الوطني هيرفي رونار.