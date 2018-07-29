مشارف يستحضر أثَرَ العلامة محمد المختار السوسي

هسبريس من الرباط

يخصص ياسين عدنان، مقدّم برنامج "مشارف" الذي تبثه القناة الأولى، حلقة لاستحضار أثر من وصَفه بالشاعر الوزير، والوطني الغيور، والباحث المؤرخ، وشيخ الزاوية ورجل الدولة، والأديب الموسوعي الكبير، الفقيه العلامة الراحل محمد المختار السوسي.

وفي تقديمه للحلقة، أشار ياسين عدنان إلى أن الفقيه العلامة محمد المختار السوسي يحلّ ضيفا على برنامج مشارف من خلال استضافة ابنه الساهر على نشر تراث والده الأستاذ رضى الله عبد الوافي المختار السوسي.

وقال عدنان إن "المختار السوسي نعرفه جميعًا، وهو الأديب المُربِّي الذي تحمل العديد من مؤسساتنا التعليمية اسمه على امتداد خارطة الوطن، والمختار السوسي الذي نكاد نجهله، إذ كيف نعرف كاتبًا لم نقرأه؟ بل ولم نطّلع إلا على جزء يسير ممّا أنتج من كتب ومؤلفات ما زال عددٌ مهم منها مخطوطًا".

وأضاف مقدّم "مشارف": "رحل الفقيه عن دنيانا سنة 1963، وسيستحضر البرنامج أثَرَه عبر استضافة ابنه الأستاذ رضى الله عبد الوافي المختار السوسي في بوح خاص عن ذاكرة الراحل، وتراثه الغني الذي ما زال جزء منه مخطوطًا ينتظر من مؤسساتنا الثقافية أن تساعد على طبعه ونشره ليصير في متناول الباحثين والقراء".