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الرئيسية | فن وثقافة | لقاء بأكادير يناقش تعلّم الفرنسية في العالم العربي

لقاء بأكادير يناقش تعلّم الفرنسية في العالم العربي

لقاء بأكادير يناقش تعلّم الفرنسية في العالم العربي
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 09:35

شكل موضوع "تعلم الفرنسية.. مشروع شخصي، مشروع حياة" محور مؤتمر حول تعليم اللغة الفرنسية في العالم العربي، جرى تنظيمه بمدينة أكادير طيلة الخمسة أيام الفارطة.

وأشار منظمو اللقاء إلى أن "اختيار هذا الموضوع يعكس ما تمثله اللغة الفرنسية بالنسبة إلى الناطقين بها، باعتبارها مشروع حياة على المديين الطويل والقصير".

وأضاف المنظمون أن "الأمر يتعلق بفرصة مواتية لتحقيق مستقبل أفضل، ومشروع للانفتاح والتنمية الذاتية والاجتماعية، وكذا مشروع للنجاح المهني والتحديث والتطور والانفتاح والتلاقح بين الثقافات".

وتناول المؤتمر عددا من المحاور؛ من ضمنها "الفرنسية.. أي تأثير على مشاريع الحياة؟"، و"الفرنسية.. لغة التعبير الأدبي"، و"الفرنسية والعلوم"، و"السياسات التربوية واللغوية في البلدان العربية"، و"ديداكتيك الفرنسية ومشروع الحياة"، و"تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في ميدان التعليم"، و"تعليم الفرنسية وتلاقح الثقافات".

يُشار إلى أن المؤتمر، الذي يأتي بعد مؤتمرات عُقدت سابقا بكل من القاهرة وبيروت والحمامات بتونس، نظّمه كل من الاتحاد الدولي لأساتذة اللغة الفرنسية ولجنة العالم العربي والجمعية المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Mohammed الاثنين 30 يوليوز 2018 - 09:56
مؤتمر فرنكفوني بحث
يدعون لفرض لغة استعمارية لا يتكلم بها الا في فرنسا ونصف بلجيكا ومستحمرات فرنسا في افريقيا
الاحرى تعلم الانجليزية وهي الاولى عالميا الى جانب العربية اللغة الام
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-1
2 - خالد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:07
الفرنسية لغة تحتضر على الصعيد العالمي و لم تعدد تتحدث بها الا فرنسا و بعض الدول الافريقية المتخلفة و حتى بلجيكا يرفض النصف الشمالي للبلاد التحدث بها و يخربون اي علامات او اعلانات مكتوبة بها في الشارع. اللغة الانجليزية هي المستقبل و هي لغة تستطيع التواصل بها في اي بلد و تكمل دراستك في اي جامعة في العالم اما الفرنسية فآفاقها ضيقة و ليس أمامك الا الماما فرنسا لاكمال دراستك. فرنسا تدرك جيدا هذا الامر لهذا لم تخرج كن مستعمراتها قبل ان تضع على رأسها حكاما يدينون لها بالولاء المطلق و يراعون مصالحها قبل مصالح بلدانهم
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3
3 - abdo الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:08
تعليم هذه اللغة يكرس الذل والتبعية للمستعمر الفرنسي ولرعايا مصالحه بالغرب من النخبويين
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3
4 - مهاجر من بريطانيا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:14
لغة اكل الدهر عليها شرب ولم تعد تواكب التطور العلمي والتكنولوجي. هي لغة طبقة معينة في المغرب و مخلفات الاستخراب الفرنسي.
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5 - الفرنسية التخلف بعينه الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:16
أزور سنويا العديد من البلدان لم أتذكر يوما ما أن الفرنسية أسعفتني في بحث أو في الوصول الي عنوان أو في معرفة شارع أو زنقة ...حتى في مترو الانفاق بقلب باريس لا اعتمد سوى الانجليزية لسؤال عن شئ ما....الفرنسية تعني التخلف لكن في بلادنا كل ما يجر للوراء نحبه ونعشقه....كل عام وأنتم فرنسيون كل عام وأنتم متخلفون
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6 - مجاز فاهم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:17
الفرنسية في المغرب هي فقط لغة اقصاء، فاولاد ماما فرنسا يدخلون أبناءهم الى مدارس البعثات الفرنسة واولاد شعب يتم تعريبهم، اما الواقع يحتم ان ندرس بالإنجليزية
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7 - a man الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:19
اللغة الفرنسية لغة مستعمر تستعمل في فرنسا ومستعمراتها المتخلفة عن التطور العلمي والتكنولوجي. وهي في تراجع مع هيمة اللغة الانجليزية على كل مصادر العلوم والتي يدرسها الفرنسين بالانجليزية. لماذ هذه التبعية البغيضة لدولة نهبت ثروات البلاد. الاحرى بنا تعلم الانجليزية لأنها لغة العلوم الحديثة والتطور. كفا من تكريس لغة المستعمر
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8 - مغربي مسلم أمازيغي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:30
الفرنسية لغة أكل عليها الدهر وشرب وهي مجرد لغة العياقة الخاوية. من أراد العلم والتقنية والمال والأعمال فعليه بتعلم لغة العصر ولغة التواصل العالمي : اللغة الأمريكية لكي لا أقول اللغة الانجليزية فالمريكان هم من جعل من هذه اللغة ماهي عليه الْيَوْمَ وليس الإنجليز. كل الاختراعات المهمة في القرن العشرين وهذا القرن جاءت من أمريكا : من الطائرة وصناعة السيارات مع هنري فورد والتلفون والتلفزة والفاكس والكمبيوتر والإنترنت وصناعة الفضاء...ربما من هنا ل 50 سنة ستظهر الصين كقوة علمية وتقنية وصناعية هائلة وتصبح لغة الماندرين مهمة آنذاك. أما الْيَوْمَ فالمريكانية أبن عمي .
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9 - pas de francais الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:41
لغتين لا غير
العربية تراثنا هويتنا إسلامنا
الإنجليزية لغة العلم والإقتصاد
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