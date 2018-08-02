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الرئيسية | فن وثقافة | الطاهر بن جلون في ضيافة "دار الشعر" بتطوان‎

الطاهر بن جلون في ضيافة "دار الشعر" بتطوان‎

الطاهر بن جلون في ضيافة "دار الشعر" بتطوان‎
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 07:20

يحل الشاعر والروائي المغربي الطاهر بن جلون ضيفا على دار الشعر بتطوان، ضمن فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة "بحور الشعر"، التي تقام على شاطئ المضيق أيام 3 و4 و5 غشت الجاري، بشراكة مع عمالة المضيق الفنيدق وبتنسيق مع بيت الشعر في المغرب.

وتفتتح الشاعرة المغربية وفاء العمراني تظاهرة "بحور الشعر" يوم الجمعة ثالث غشت الجاري في فضاء المكتبة الشاطئية، إلى جانب الشاعر بوجمعة العوفي والشاعرة الزجالة ثورية القاضي والشاعر عثمان الدردابي.

كما تشهد المكتبة الشاطئية، وفق بلاغ للمنظمين، تنظيم ورشة في التشكيل من تأطير جمعية بصمات للفنون والتنمية بمدينة الضيق، ومسابقة في "إلقاء الشعر" من تأطير جمعية العمل الثقافي بالمضيق، على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمتوجين خلال حفل اختتام التظاهرة.

ووفق البلاغ، سيكون موعد الجمهور، يوم الأحد 5 غشت الجاري، مع الشاعر والكاتب المغربي الطاهر بن جلون في لقاء مفتوح بعنوان "شاعر في المهجر"، بينما يقدمه ويحاوره الأكاديمي المغربي عبد الرحمن طنكول.

ويعد الطاهر بن جلون أكثر الكتاب المغاربة حضورا في تاريخ الآداب الإنسانية المعاصرة. وقد توج الأديب المغربي سنة 1987 بجائزة الغونكور الشهيرة التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية، وبجائزة الأركانة العالمية الشعر سنة 2010 التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، وجائزة إيريك ماريا ريمارك للسلام سنة 2011، كما حصل صاحب رواية "ليلة القدر" وروائع أدبية أخرى على مجموعة من الجوائز المرموقة، مثلما تقلد عددا من الأوسمة الشرفية.

و"بهذه التظاهرة الشعرية، تسدل دار الشعر بتطوان الستار على موسم شعري زاخر، شهد إقامة عشرات اللقاءات الشعرية والثقافية من ليالي الشعر إلى ليالي الزجل، ومن ندوات وطنية ودولية، وتوقيعات لآخر الإصدارات الشعرية والنقدية، وورشات في الكتابة الشعرية، واحتفاليات فنية كبرى، إلى جانب برنامج "شاعر في الذاكرة" وبرنامج "حدائق الشعر" وبرنامج "الأطلال"، وصولا إلى مهرجان الشعراء المغاربة في دورته الثانية"، يقول البلاغ.

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