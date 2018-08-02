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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان "قشبال" في ذمة الله بعد معاناة مع المرض

الفنان "قشبال" في ذمة الله بعد معاناة مع المرض

الفنان "قشبال" في ذمة الله بعد معاناة مع المرض
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 02 غشت 2018 - 12:27

فارق الحياة صباح اليوم الخميس الفنان الفكاهي بشار علي بن محمد، الملقب بـ"قشبال"، عن سن يفوق ثمانية عقود، بمنزله الكائن بحي السماعلة بمدينة سطات، بعد معاناة طويلة مع المرض فاقت 5 سنوات، بعدما توقف عن الفن الفكاهي الشعبي رفقة ابن أخيه "زروال"، الذي قدم رفقته من منطقة أولاد بوزيري إلى سطات، ليسطع نجمهما في مجال الفكاهة، في إطار ثنائي يعرض قضايا المجتمع المختلفة في قالب هزلي.

محمد بشار، المعروف بـ"زروال"، قال في تصريح لهسبريس إن "قشبال" يعتبر أخاه ورفيقه لمدة 80 سنة من الرفقة العائلية والفنية، موردا: "الرفقة كانت لوجه الله..كان الخير يجمع بيننا".

ودعا زروال بالرحمة والمغفرة لعمّه المتوفى، والصبر والسلوان للعائلة ومحبي الثنائي "قشبال وزروال"، معتبرا أن الساحة الفنية فقدت أحد أفرادها الذين أدخلوا الفرحة والفرجة على المغاربة من خلال الأقراص المدمجة والأشرطة والإذاعة الوطنية وكذا شاشة التلفزيون ومنصات السهرات، في إطار تجربة شعبية تأخذ من تجارب المغاربة الحياتية.

أما ابن "قشبال"، الذي كان يتلقى التعازي من قبل العائلة وسكان سطات، فأفاد في حديث لهسبريس وغصة ألم الفراق في حلقه بأن والده الفنان كان يعاني من المرض وكان طريح الفراش لما يفوق خمس سنوات، إلى أن توفي صباح اليوم في حدود الساعة التاسعة، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - rachida الخميس 02 غشت 2018 - 12:57
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه وغفر له والى جنة الخلد يارب. رغم بساطته هو ورفيقه فقد ترك بصمته الخفيفة والجميلة في الساحة الفنية المغربية .
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2 - ان لله وان اليه راجعون الخميس 02 غشت 2018 - 12:58
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم تغمده الله بواسع رحمته .وكواحد من بؤساء
أجمل بلد في العالم انعي اخي الفقير وانعي معه فقراء هده البلاد الغير سعيدة.
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3 - adorno الخميس 02 غشت 2018 - 12:59
رحم الله الفقيد. يذكرنا في الزمن الجميل للفكاهة النقية الأصيلة. لقد ترك صدقة جارية (مسجد).
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4 - عشاق الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
إيه أيام العز والحشمة والوقر. الله يرحمه ويرحم المسلمين أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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5 - meme الخميس 02 غشت 2018 - 13:00
انا لله و انا اليه راجعون رحم الله الفقيد و اسكنه فسبح جناته و الهم ذويه الصبر و السلوان
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6 - افران الاطلس المتوسط الخميس 02 غشت 2018 - 13:01
اللهم ارحمه واغفر له . اعطى الكثيرهذا الرجل للفكاهة والضحك التي تنزع إليه النفس الإنسانية، وتنشرح به الصدور انا لله وان ليه راجعون
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7 - lemaroquino الخميس 02 غشت 2018 - 13:01
الله يرحمو كان فنان قدير و رجل كريم لقد اسعد المغاربة بفكاهته و غناءه ربي ادخله فسيحة جنلتك
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8 - abdou rabat الخميس 02 غشت 2018 - 13:03
الله يجدد عليه الرحمات كان إنسان بسيط وفكاهي متميز عشنا معاه الزمن الجميل سنوات الثمانينات أيام الفن الجميل والفكاهة البسيطة
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9 - mouktadi abderrazak الخميس 02 غشت 2018 - 13:03
هذه هي الدنيا كلنا راحلون و كلنا تاركون ورانا أثرا في النفوس . هناك من ثرك أثرا جميلا واسعد الناس آخرون منهم من رحل ومنهم من ينتظر فليراجعوا أفعالهم أي اثر سيتركون قبل فوات الأوان والسلام .
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10 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 13:05
رحم الله الفقيد و ادخله فسيح جناته واطال عمر رفيقه زروال، فناني الفطرة والكلمات البسيطة المليئة بالحكمة والعبر
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