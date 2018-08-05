توفير ميزانية بـ"جهة طنجة" لبناء مراكز ثقافية

هسبريس من الرباط

وقّع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال ومجلس جماعة واد لو اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز ثقافي بالجماعة، على هامش افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمهرجان واد لو "اللمة".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته العادية الأخيرة شهر يوليوز المنصرم، إلى تحديد شروط إحداث وتسيير وتنشيط المركز المذكور.

وخصص مجلس الجهة اعتمادا ماليا قدره 600 مليون سنتيم لبناء المركز الثقافي، وإعداد الدراسات المرتبطة به، وهو المبلغ نفسه الذي تقرر تخصيصه لإحداث مراكز ثقافية بوزان وتاركيست، وللمعهد العالي للموسيقى والرقص في طنجة، في أفق استكمال بناء مراكز ثقافية بجميع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.