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كُتّاب وآراء
بنجلون يدعو الشباب إلى استعمال الإنترنيت بحكمة
وجه الروائي والشاعر الطاهر بن جلون الدعوة إلى الشباب من أجل القراءة والتثقيف واستعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية بحكمة، معتبرا أن مأساة المغرب، وعدد من البلدان، تكمن في كون الشباب أصبحوا يعزفون أكثر فأكثر عن القراءة.
وشدد بنجلون في كلمته في تظاهرة "بحور الشعر" بالمضيق، في فقرة "شاعر من المهجر"، على ضرورة استعادة الشباب للانكباب على القراءة والثقافة، مشيدا بهذه "المبادرة الجيدة الرامية إلى غرس الثقافة، وخاصة الشعر، في قلب الشواطئ حيث يأتي المغاربة للاسترخاء".
وأضاف أنه من "الضروري أن نوفر فضاء للثقافة بالشواطئ حتى يتمكن الناس من الترفيه والتسلية والاستماع إلى الشعر بالعربية والفرنسية والأمازيغية ولغات أخرى".
ويرى الطاهر بن جلون أن "الإنترنيت يعتبر تقنية كغيرها من التقنيات، يتعن استعمالها بحكمة ودون إدانتها"، مشددا على أن الشبكات الاجتماعية يتعين أن تكون حاملة للقيم وللشعر والإحسان وكل الأشياء الجميلة، وليست منصة لبث الكره والبغضاء والانتقام والأفكار السيئة.