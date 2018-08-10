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كُتّاب وآراء
الشيماء مجدي تسائل قدرة الذنوب على حقن الدماء
أصدرت الشيماء مجدي، شابة مغربية فرنسية، رواية تحت عنوان "وهل تحقن الذنوبُ الدماء؟"، تتطرق من خلالها لمواضيع متعددة، من ضمنها "الحب"، و"التعدد"، و"الدين"، و"اللادين".
وقالت الشيماء مجدي إن "الرواية تتحدث عن قصة فتاة مغربية تعيش حياة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقعت في حب شاب مغربي يدرس خارج المملكة، فظلت تراسله عبر فيسبوك حتى أتى اليوم الذي علمت فيه بأنه ذهب للجهاد في سوريا".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البَتول، بطلة الرواية، استمرت في علاقتها مع حبيبها الأول، ثم أقامت علاقة مع شاب آخر هاجر بدوره للجهاد، فأصبحت تحب رجلين بعيدين عنها".
ولأن "البَتول" لا تستطيع العيش بدون رجل، تضيف الشيماء،"فإن البطلة تظل في بحث مستمر عن رجل يملأ فراغ حياتها، فتحكي لطبيبها النفسي قصص علاقاتها بكل الرجال الذين تعرفت عليهم في الغالب عبر فيسبوك، فهذا معدد، وذاك متدين، والتالي متدين معتدل، والآخر ملحد...".
يُشار إلى أن الشيماء مجدي مُدرسة لغة عربية ومترجمة وكاتبة مبتدئة، حاصلة على الإجازة في الدراسات الإنجليزية، وتدرس من أجل الحصول على الإجازة الثانية في الآداب العربي بجامعة نانسي الفرنسية.