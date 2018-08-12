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كُتّاب وآراء
سخرية جيم كاري تطال "جيش الفضاء" الأمريكي
اعتبر الممثل الأمريكي جيم كاري خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "قوة فضاء" مسلحة أمرا جديرا بالسخرية، ويعمل حاليا على تصويرها في فيلم كرتون خاص به.
وكتب كاري في حوار الفيلم، الذي يظهر ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهما يرتديان بذلتي فضاء، "هل علقت رئاستك بآخر قشة؟ استدع إذن القوة الفضائية! حتى تصل إلى الغباء وأكثر من ذلك!".
حصل كاري مرتين على الجائزة الذهبية "غلوب" على عمله "ترومان شو"، ويقوم منذ عدة أشهر بنشر رسومه على شبكة الإنترنت منتقدا، بصورة منتظمة، الرئيس دونالد ترامب وإدارته.
كانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستعد قوة خاصة للدفاع في الفضاء بحلول عام 2020. ويعتزم ترامب أن يطلب من الكونغرس، في ميزانية الدفاع لعام 2020، ثمانية مليارات دولار مبدئيا لتمويل هذا الجيش.