24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة العالم والنموذج التنموي (5.00)

  2. الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)

  3. ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة (5.00)

  4. أردوغان يكتب في صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تحترم الأتراك (5.00)

  5. شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | سخرية جيم كاري تطال "جيش الفضاء" الأمريكي

سخرية جيم كاري تطال "جيش الفضاء" الأمريكي

سخرية جيم كاري تطال "جيش الفضاء" الأمريكي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 01:51

اعتبر الممثل الأمريكي جيم كاري خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "قوة فضاء" مسلحة أمرا جديرا بالسخرية، ويعمل حاليا على تصويرها في فيلم كرتون خاص به.

وكتب كاري في حوار الفيلم، الذي يظهر ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهما يرتديان بذلتي فضاء، "هل علقت رئاستك بآخر قشة؟ استدع إذن القوة الفضائية! حتى تصل إلى الغباء وأكثر من ذلك!".

حصل كاري مرتين على الجائزة الذهبية "غلوب" على عمله "ترومان شو"، ويقوم منذ عدة أشهر بنشر رسومه على شبكة الإنترنت منتقدا، بصورة منتظمة، الرئيس دونالد ترامب وإدارته.

كانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستعد قوة خاصة للدفاع في الفضاء بحلول عام 2020. ويعتزم ترامب أن يطلب من الكونغرس، في ميزانية الدفاع لعام 2020، ثمانية مليارات دولار مبدئيا لتمويل هذا الجيش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو لحية الأحد 12 غشت 2018 - 02:09
على ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تمنغ جيم كاري من التمثيل وتوقفه عند حده حتى لو لم يسخر من مشروعها الفضائي لان هذا الفنان تسبب في موت عدد من المشاهدين من كثرة الضحك خصوصا في فيلمه the mask
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.