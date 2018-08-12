بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن

هسبريس - متابعة

أعلنت الممثلة المصرية حلا شيحة اعتزامها العودة إلى الفن وخلع الحجاب، بعد 12 عاماً من الاختفاء وارتداء النقاب.

ورغم أنّ الممثلة ليست أوّل فنانة تقرر خلع الحجاب وتعلن عودتها إلى التمثيل، إلا أنّ قرارها أثار زوبعة كبيرة كانت محور حديث الصحافة المصرية والعربية.

حديث الصحافة

ونقلت بوابة "الأهرام"، المملوكة للدولة، عن حلا شيحة قولها إنها اشتاقت "كثيرًا للوقوف أمام الكاميرا، والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية"، بينما قالت شقيقتها "هنا"، في تصريحات صحافية، إن خبر عودة شقيقتها إلى الفن "صحيح"، لكنها لا تملك أي "تفاصيل حول الأمر".

من جهتها، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن "ما لا يعلمه كثيرون أن قرار الممثلة المذكورة ليس وليد اللحظة، فقد اتخذته منذ بداية العام الجاري، لكنها لم تتجرأ على إعلانه إلا خلال الأيام الماضية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار عودة شيحة إلى الفن لم يكن سهلاً، لكنه حدث بعد جلسات طويلة مع شقيقتها "هنا" ومع عدد من زملائها في الفن الذين نصحوها بالعودة، مؤكدين لها أن الساحة الفنية قادرة على استيعابها من جديد رغم اختفائها منذ بطولة فيلم "كامل الأوصاف".

وأضافت "النهار" أن "حلا كانت تفكر جدياً في العودة إلى الفن، لكن ارتداءها النقاب كان حائلاً دون تنفيذ الفكرة، لذلك قررت أن تظهر للإعلام ولجمهورها وهي ترتدي الحجاب، بعد خلع النقاب لتقيس رد فعلهم، وحينما لم تجد مشاكل أو أزمات أو اعتراضات، قررت أن تستكمل الفكرة، وأن تخلع الحجاب كاملا".

تغريدات شيحة

الممثلة المصرية حلا شيحة نشرت، أمس، سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت فيها على منتقديها بعد نزعها الحجاب، مستغربة من أن "نساء العراق وسوريا قتلن واغتصبن، لم ينشر أحد بوستات وفيديوهات استجداء واستعطاف ورجاء".

وأضافت على "تويتر": "حلا شيحة تغيرت قناعاتها فأصبح الأمر جللا وسببا في شماتة الأعداء وبكاء وندب ونحيب"، متابعة: "أنا أستصغر الهالة الإعلامية والبكائية أمام أي بنت قتلت وهتك عرضها وشرفها باسم الدين والإسلام".

وذكرت في تغريدة أخرى: "قبل 12 عاماً قمت بشيء وأنا مقتنعة به، وخلال هذه الفترة مررت بتقلبات فكرية كبيرة واكتشفت أنه كله يلبس الوش الديني علشان مصالح شخصية ليه أو للجماعة. دلوقتي بعمل حاجة عكس الحاجة اللي أنا عملتها من 12 سنة ومقتنعة 100% بها وبدون ضغوط من أحد".

بكاء الزوج والأب

بدوره، نشر الداعية السلفي محمد الصاوي على صفحته الشخصية بــ"فيسبوك" فيديو له من سيارته يتحدث فيه عن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب.

وقال الصاوي في الفيديو: "اتصلت بالأخت حلا شيحة فلم ترد علي، واتصلت بزوجها الأخ يوسف من كندا وتحدثت معه محادثة طويلة بكى خلالها بكاء شديدا لم أعهده من أحد في الرجال من قبل، وبكى وقال يا شيخ عرضي كان مستورا لمدة 12 سنة، وكان شرطي عندما تزوجتها الابتعاد تماما عن كل ما يغضب الله عز وجل".

وأضاف الشيخ السلفي أن يوسف أخبره بأن "حلا طلبت من زوجها الطلاق، وأخبرته بخلع النقاب والحجاب، وقالت له سأعود إلى التمثيل، وإما أن تكون معي أو لا تكون".

أما الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا، فقد في نوبة بكاء على الهواء خلال مداخلة في برنامج تلفزي.

وقال: "ما قامت به ابنتي ليس بجريمة، والدين أوسع من ذلك، وليس لها أي علاقة بابنة السجين خيرت الشاطر عضو جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف : "ابنتي أخذت قرارها من دون تدخلنا في ذلك. ويتواصل معها عدد من المنتجين المحترمين، وتريد أن تقدم عملاً محترماً تعود به إلى الشاشة ولجمهورها المتشوق لها منذ فترة طويلة".

وتأتي عودة حلا شيحة بعد اعتزال دام 12 عامًا، حيث قررت خلال هذه المدة الابتعاد عن الأضواء والشهرة وارتداء النقاب قبل أن تخلعه وترتدي الحجاب.

وخلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2006، قدمت حلا عددا من الأعمال الفنية، من بينها "السلم والثعبان" و"الغواص" و"سحر العيون" و"اللمبي"، كما قدمت مع الزعيم عادل إمام فيلم "عريس من جهة أمنية"، وخلال فترة اعتزالها، عرف عنها تقديم دروس دينية قبل أن تستقر رفقة زوجها في كندا.

يذكر أن عددا من الفنانات المصريات ارتدين الحجاب وخلعنه خلال السنوات الماضية لأسباب من بينها "الشوق إلى الكاميرا".