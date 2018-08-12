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الرئيسية | فن وثقافة | بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن

بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن

بعد 12 سنة من النقاب والحجاب .. الممثلة حلا شيحة تعود إلى الفن
هسبريس - متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 20:00

أعلنت الممثلة المصرية حلا شيحة اعتزامها العودة إلى الفن وخلع الحجاب، بعد 12 عاماً من الاختفاء وارتداء النقاب.

ورغم أنّ الممثلة ليست أوّل فنانة تقرر خلع الحجاب وتعلن عودتها إلى التمثيل، إلا أنّ قرارها أثار زوبعة كبيرة كانت محور حديث الصحافة المصرية والعربية.

حديث الصحافة

ونقلت بوابة "الأهرام"، المملوكة للدولة، عن حلا شيحة قولها إنها اشتاقت "كثيرًا للوقوف أمام الكاميرا، والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية"، بينما قالت شقيقتها "هنا"، في تصريحات صحافية، إن خبر عودة شقيقتها إلى الفن "صحيح"، لكنها لا تملك أي "تفاصيل حول الأمر".

من جهتها، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن "ما لا يعلمه كثيرون أن قرار الممثلة المذكورة ليس وليد اللحظة، فقد اتخذته منذ بداية العام الجاري، لكنها لم تتجرأ على إعلانه إلا خلال الأيام الماضية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار عودة شيحة إلى الفن لم يكن سهلاً، لكنه حدث بعد جلسات طويلة مع شقيقتها "هنا" ومع عدد من زملائها في الفن الذين نصحوها بالعودة، مؤكدين لها أن الساحة الفنية قادرة على استيعابها من جديد رغم اختفائها منذ بطولة فيلم "كامل الأوصاف".

وأضافت "النهار" أن "حلا كانت تفكر جدياً في العودة إلى الفن، لكن ارتداءها النقاب كان حائلاً دون تنفيذ الفكرة، لذلك قررت أن تظهر للإعلام ولجمهورها وهي ترتدي الحجاب، بعد خلع النقاب لتقيس رد فعلهم، وحينما لم تجد مشاكل أو أزمات أو اعتراضات، قررت أن تستكمل الفكرة، وأن تخلع الحجاب كاملا".

تغريدات شيحة

الممثلة المصرية حلا شيحة نشرت، أمس، سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت فيها على منتقديها بعد نزعها الحجاب، مستغربة من أن "نساء العراق وسوريا قتلن واغتصبن، لم ينشر أحد بوستات وفيديوهات استجداء واستعطاف ورجاء".

وأضافت على "تويتر": "حلا شيحة تغيرت قناعاتها فأصبح الأمر جللا وسببا في شماتة الأعداء وبكاء وندب ونحيب"، متابعة: "أنا أستصغر الهالة الإعلامية والبكائية أمام أي بنت قتلت وهتك عرضها وشرفها باسم الدين والإسلام".

وذكرت في تغريدة أخرى: "قبل 12 عاماً قمت بشيء وأنا مقتنعة به، وخلال هذه الفترة مررت بتقلبات فكرية كبيرة واكتشفت أنه كله يلبس الوش الديني علشان مصالح شخصية ليه أو للجماعة. دلوقتي بعمل حاجة عكس الحاجة اللي أنا عملتها من 12 سنة ومقتنعة 100% بها وبدون ضغوط من أحد".

بكاء الزوج والأب

بدوره، نشر الداعية السلفي محمد الصاوي على صفحته الشخصية بــ"فيسبوك" فيديو له من سيارته يتحدث فيه عن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب.

وقال الصاوي في الفيديو: "اتصلت بالأخت حلا شيحة فلم ترد علي، واتصلت بزوجها الأخ يوسف من كندا وتحدثت معه محادثة طويلة بكى خلالها بكاء شديدا لم أعهده من أحد في الرجال من قبل، وبكى وقال يا شيخ عرضي كان مستورا لمدة 12 سنة، وكان شرطي عندما تزوجتها الابتعاد تماما عن كل ما يغضب الله عز وجل".

وأضاف الشيخ السلفي أن يوسف أخبره بأن "حلا طلبت من زوجها الطلاق، وأخبرته بخلع النقاب والحجاب، وقالت له سأعود إلى التمثيل، وإما أن تكون معي أو لا تكون".

أما الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا، فقد في نوبة بكاء على الهواء خلال مداخلة في برنامج تلفزي.

وقال: "ما قامت به ابنتي ليس بجريمة، والدين أوسع من ذلك، وليس لها أي علاقة بابنة السجين خيرت الشاطر عضو جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف : "ابنتي أخذت قرارها من دون تدخلنا في ذلك. ويتواصل معها عدد من المنتجين المحترمين، وتريد أن تقدم عملاً محترماً تعود به إلى الشاشة ولجمهورها المتشوق لها منذ فترة طويلة".

وتأتي عودة حلا شيحة بعد اعتزال دام 12 عامًا، حيث قررت خلال هذه المدة الابتعاد عن الأضواء والشهرة وارتداء النقاب قبل أن تخلعه وترتدي الحجاب.

وخلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2006، قدمت حلا عددا من الأعمال الفنية، من بينها "السلم والثعبان" و"الغواص" و"سحر العيون" و"اللمبي"، كما قدمت مع الزعيم عادل إمام فيلم "عريس من جهة أمنية"، وخلال فترة اعتزالها، عرف عنها تقديم دروس دينية قبل أن تستقر رفقة زوجها في كندا.

يذكر أن عددا من الفنانات المصريات ارتدين الحجاب وخلعنه خلال السنوات الماضية لأسباب من بينها "الشوق إلى الكاميرا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - سعيد الأحد 12 غشت 2018 - 20:10
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5
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118
2 - nourani الأحد 12 غشت 2018 - 20:10
الايمان في القلب وليس بطريقة اللباس كاين لي لابس الايمان او كاين لي الايمان لابسو
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-90
3 - abybakk الأحد 12 غشت 2018 - 20:12
!!!!!!!! c'est l'affaire du siècle
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12
4 - richi الأحد 12 غشت 2018 - 20:14
اين العيب ان عادت للفن وبالنقاب .
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-25
5 - Brahim الأحد 12 غشت 2018 - 20:14
لا حول ولا قوة الا بالله العلي. من الحجاب إلى الفوسوق.
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-9
6 - قلبي بيدك يا رب الأحد 12 غشت 2018 - 20:15
لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثر من "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" .. نأسف لكل مسلمة ومسلمة انتكس رجع من بحر النور الى الى غياهب الظلمات،القضية ليست قناعة أو ما يروج بل انتكاسة والعياذ بالله.
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25
7 - Ahmed الأحد 12 غشت 2018 - 20:15
للاسف تغلب عليها الشيطان فتحت للشيطان قلبها كانت ستفوز من الله بالجنة الفردوس لكن احبت الدنيا وطلبت الطلاق من زوجها الحلال اكيد عودتها لطريق الشيطان ليس سهلا بل انها تركت الطريق الصحيح قبل التفكير في دالك وفتحت قلبها للشياطين الكبار فيما يسمى الفن وتقول اريد الرجوع لعمل نبيل هل هناك احسن طريق نبيل الدي خرجت منه
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19
8 - للاسف الأحد 12 غشت 2018 - 20:16
السلام عليكم اشتقت الى الكامرة بعد مرور 12سنة للاسف يستبدلون الدي هو ادني باللدي هو خير للاسف
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10
9 - abdel الأحد 12 غشت 2018 - 20:17
باعت آخرتها مقابل دنيا زائفة
(اللهم نسألك رضاك والجنة ونعود من سخطك و النار)
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8
10 - محمد الأحد 12 غشت 2018 - 20:17
سبحان الله كتبان منورة بالحجاب وزوينة ،ولاكن الشيطان كذب عليك واقالك الشهرة والتمثيل افضل من لبس الحجاب.
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6
11 - سعيد الأحد 12 غشت 2018 - 20:19
هاذا يقع للكثيرين من مشاهير و ناس عاديين،في البدء يكونون متشددين إلى أقصى الحدود و بعاطفة جياشة و قليل من التعقل، و بعد حين يكتشفون انهم غرر بهم من طرف غلات الدين ،فيرجعون إلى الوسطية و الدين السمح الذي مهما حاول متشددوه أن يكونوا أنبياء فلن يستطيعوا ،بل يصيبون و يخطئون
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4
12 - Omar الأحد 12 غشت 2018 - 20:19
باستطاعة الانسان إيصال رسالته والحفاظ على مبادئه
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6
13 - Adilusa الأحد 12 غشت 2018 - 20:19
من ينتقب أو يتحجب فلنفسه وإن نزعه فلنفسه...
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15
14 - شياطين اﻹنس الأحد 12 غشت 2018 - 20:20
نعوذ بالله من شياطين اﻹنس و رفقاء السوء فالصاحب ساحب كما يقال و هذه حقيقة لقد جروها إلى خلع حجابها و من ثم التمثيل .. الله يجعل أخرنا أحسن من أولنا .
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4
15 - بنت المغرب الأحد 12 غشت 2018 - 20:20
اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك.لا حول ولا قوة الا بالله. الله يهدي الجميع
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1
16 - M.EL MAZOUNY الأحد 12 غشت 2018 - 20:20
إذا كان أكثر دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك احنا يآآآآآآارب احنا ضعاف جدا جدا وفتن الدنيا تزيد ولا تقل يا رب العالمين ثبتنا يا رب العالمين, اللهم الثبات على الرباط إلى الممات وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه, نحن وابناءنا ومن نحب ومن ظلمناهم بقول او بفعل او بظن سيء نحن و والدينا يا رب العالمين يالله... ليس من طبعي ان اشمت في احد ولكن رسالتي لك يا اختي هي كالتالي : بالله عكيك، لماذا الرجوع للعرى والضياع بعد الهداية ... فـ توبتك إذن لم تكن لله بقدر ما كانت لإرضاء الرجل الذي تزوجك واليوم تخلعين الحجاب. الله يهدينا ويهديك
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3
17 - والو الأحد 12 غشت 2018 - 20:20
لماذا لما يعتزل أحدهم الفن تخرصون وتتكتمون؟!والعكس غير صحيح،إذا كانت مشكلة البعض هي الاسلام فالاسلام أكبر من أيواجه بالترهات
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-3
18 - مغربي متابع الأحد 12 غشت 2018 - 20:21
شرع الله أن تلبس المرأة الحجاب لكن بدون ضغوط أو إكراه، فالإنسان دائما يجب أن يتمنى الهداية لنفسه ولباقي الناس.
الموضوع أعطي أكثر من حجمه كما لوأن نصف الدنيا كفرت، ماذا يضير الإسلام أن تنزع الحجاب؟ وهل كونها لبست الحجاب أضاف شيئا للمسلمين؟
فإذا كانت آية واحدة تكلمت عن الحجاب فإن الله سبحانه وتعالى تكلم في آيات عديدة عن الظلم والفساد والمفسدين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يروعون الآمنين بالسيوف والسلاح.
الأولوية هي محاربة الفساد والمفسدين أيا كانوا.
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2
19 - فقير إلى الله الأحد 12 غشت 2018 - 20:22
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمدٍ وآله الطاهرين وصحابته الغر الميامين...

يقول الله سبحانه وتعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (86) سورة البقرة

هو القائل في الحديث القدسيّ الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر وفيه: (يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ) إلي آخر الحديث.

الله غني عنا لكننا فقراء إليه...فتركنا للتدين لا يضر غيرنا
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-1
20 - سوسية الأحد 12 غشت 2018 - 20:23
اللهم ثبت قلوبنا على دينك.
بالاول والاخير هادي حرية شخصية بينها وبين لي خالقها
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3
21 - عبد الله الأحد 12 غشت 2018 - 20:25
اللهم ردها إليك ردا جميلا
لا شماتة إخواني فوالله لا ندري ما يفعل بها ولا بنا
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب المسلمين على دينك
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0
22 - مغربي الأحد 12 غشت 2018 - 20:28
موضوع لا يخص المملكة المغربية في شيء و لا يستحق كل هاته الجعجعة بلا طحين.لا ناقة و لا جمل ترتدي النقاب او البرقع او تتبرج شيء يخصها لوحدها.المهم الله امرنا بالستر والحشمة و الوقار.يقول سيدنا داوود انه نهض في الصباح و اشتعل راسه شيبا و قال ما هدا ياربي قال له الله عز وجل انه وقار فقال سيدنا داوود عليه السلام اللهم زدني وقارا.
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3
23 - c moi الأحد 12 غشت 2018 - 20:28
المشكل ماشي فخلع الحجاب أو فلبسه المشكل أكبر من هكذا المشكل هو فاش كتبني قناعاتك على أشخاص اليوم اللي تتكتشفهم على حقيقتهم المزيفة كتفقد الثقة حتى فقناعاتك الحمدلله لله على الإسلام أكبر من أنه يختزل ف foulard
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4
24 - Amal الأحد 12 غشت 2018 - 20:28
هذه هي ضريبة الشهرة، اي قرار يتخذه الفنان في حياته الشخصية أو الفنية يحاسبه عليه الجمهور، لذلك يجب عليها تحمل مسؤوليتها في قرارها لانها ملك للجمهور و هو الذي سيساندها او يخذلها، خصوصاً في مجتمع شرقي لا يعترف كثيرا بحرية الاختيار او الاختلاف.
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4
25 - عبده الأحد 12 غشت 2018 - 20:30
صدق رسول الله فقد ورد عنه أنه سیأتي زمان یکون القابض فیه علی دینه کالقابض علی الجمر،اللهم ثبتنا علی دینک.
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2
26 - عبد لله الأحد 12 غشت 2018 - 20:32
الشيخ محمد الصاوي جزاك الله خيرا على هذا التدخل لإصلاح القلوب
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-7
27 - Ingénieur الأحد 12 غشت 2018 - 20:32
Je me demande c'est quoi le problème de ce cheikh ? c'est vraiment bizarre . chacun a sa liberté de croire ou ne pas croire
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4
28 - خالد.ف الأحد 12 غشت 2018 - 20:33
القابض على دينه كالقابض على الجمر ! إنه زمن الفتن الذي أخبرنا عنه الرسول الكريم . اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم ! إلا أنه من حق أي فرد أن يختار الطريق الذي يرضيه ، فالإسلام جاء أصلا ليكفل حرية الفرد أولا و ينبذ الإستعباد ! الشيخ يتكلم عن المرأة و كأنها إرتدت و الزوج يعتبرها مملوكته ! دعوا الخلق للخالق!
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-1
29 - كافر من بني جلدتكم الأحد 12 غشت 2018 - 20:35
النقاب والحجاب ماهو إلا ذريعة لتحقير المرأة والتحكم والسيطرة عليها، قاليك شرع الله!!!

لو كان الله يحب المسلمين لما سلط عليهم غضبه وتذيلوا كل الأمم

انظروا الى الأمم حولكم وستدركون من هم الظالين والمغضوب عليهم ومن هم المرضيين وفي الطريق الصحيح
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-9
30 - #عزيز# الأحد 12 غشت 2018 - 20:35
متى نتعلم أن هذه الأمور شخصية لا تهم إلا صاحبها.
مهما كانت آراؤنا في الموضوع سواء "ضد" أو "مع" فليس لنا الحق في التدخل في حياة شخص آخر.
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6
31 - متابع الأحد 12 غشت 2018 - 20:36
كم محتجبة لا تقوم حتى بالصلاة . الاخلاق هي الاصل . اتذكر حجاب فاطمة النجار كم كان محتشما انتم تعلمون اين وجدوها في الصباح الباكر بعيد الفجر.
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5
32 - عبدلله الأحد 12 غشت 2018 - 20:36
أسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا آمييييين يارب
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-5
33 - ridouan el kh. الأحد 12 غشت 2018 - 20:37
خبر مفرح.. الفن رسالة قيّمة ينفع المجتمع و لا يضرّه.. عاشت الانسانية
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5
34 - يوسف الأحد 12 غشت 2018 - 20:40
لبسات او خلعت الحجاب، مادخلنا؟ هناك اشياء اهم تستحق النقاش
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2
35 - فاتحة الأحد 12 غشت 2018 - 20:40
اودي حيديه ولا خليه الامر يخصك لكني اعاتبك لأنك بداتي تدعي الناس إلى الدين وتوعيتهم فيحين انت لست مقتنعة هدا يسمى انفصام في الشخصية غبية .مافهمتش شنو هوا الدين عندهم الدين بكل بساطة تطبيق أوامر الله واجتناب ما نهى عنة والحجاب مفروض على المرأة المسلمة وهو لا يعيقها من ممارسة حياتها في عملها مع أولادها ...وليس النقاب ليس فرض انا اسميه التشدد وا أسفاه على المتشددين يكون الشيطان قريبا منهم .لمهم منك لمولاك كلا عارف راسو أين هو من الايمان
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-1
36 - جريء الأحد 12 غشت 2018 - 20:40
انت حرة في حياتك، لا تابهي بالمتدينين العنصريين، يحسبون انفسهم خير امة، لكن هم اقبح امة.
الشيخ الفقير فيهم يمتلك سيارات فارهة و فيلات و عدد من النسوة و يتمتع اشد تمتع بالحياة، انهم تجار الدين فقط.
اعرفي ربكي بقلبك و اعمالكي و دماغك، فاقد الشيء لا يعطيه.
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4
37 - مغربية لا دينية الأحد 12 غشت 2018 - 20:50
عادت إلى رشدها
مررت من نفس التجربة ... بعد تأثير بعض المتدينات من صديقات
و لكن عندما عاشرتهن عرفت أنني أنظف منهن 10000000 مرة ... و أنا بوجهي و شعري العري

فكم منهن كانت تستعمل النقاب لتلتقي خليلها ... بأريحية و لا حد شاف و لا حد دري ... نفاق و عفن و وسخ ... لم أعرفه حتى عاشرت المنقبات
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0
38 - Mehdi' الأحد 12 غشت 2018 - 20:53
اللهم ثبتنا على دينك
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه بها وفضلنا على كثير ممن خلق
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