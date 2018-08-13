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الرئيسية | فن وثقافة | رضا يغني "الله ينصر سيدنا" في عيد الشباب

رضا يغني "الله ينصر سيدنا" في عيد الشباب

رضا يغني "الله ينصر سيدنا" في عيد الشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 غشت 2018 - 11:19

أعلنت شركة "مسك ستراتيجيز" إصدارها لأغنية وطنية شبابية بمناسبة ذكرى عيد الشباب المجيد، من أداء الفنان محمد رضا.

وأوردت الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الاغنية جاءت "تعبيرا عن حبنا كشباب وفنانين لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الملك الشاب وملك الشباب، وتعبيرا عن الانخراط الكامل للمكانة الخاصة التي أولاها الملك للشباب في خطاب العرش المجيد".

وشددت الشركة على أن الأغنية تتماشى مع التوجه الجديد لعصرنة الأغنية الوطنية، كلمات وألحانا وتوزيعا وأداء، وذلك لـ"جعلها منتوجا فنيا يتجاوز الحدود الوطنية لتصل إلى المتلقي في المحيط الجهوي والإقليمي والعالمي".

وكشف البلاغ أن أغنية "الله ينصر سيدنا" أُخِذَت لازمتها من الموروث الشعبي الذي "يردده عموم المغاربة بكل عفوية في كل أفراحهم ومناسباتهم وهو: هذا هو عيدنا الله الله ينصر سيدنا، لتكون تكريما للأواصر المتينة التي تجمع العرش والشعب والالتحام العميق بينهما".

وتم إخراج الأغنية بشكل شبابي، كلمات وألحانا وموسيقى، جرى من خلاله استعمال مزيج من النوتات والمقامات المغربية والمغاربية والأندلسية للتعبير عن التنوع الثقافي المغربي بشكل موسيقي راق ومتفرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - روكا الاثنين 13 غشت 2018 - 11:33
المغرب يحتاج الى شعراء لكتابة نصوص جزلة ، اما هؤلاء فهم يصففون كلاما بسيطا وهم يلحنونه وهم يغنونه.
ماهكذا تكون القصائد الوطنية
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8
2 - حسين من باريس الاثنين 13 غشت 2018 - 11:41
الله ينصره ويغلبه على أعدائه ويحفضه لكل المغاربة حتى يضمن لهم كرامتهم و يضمن لهم الحماية من الضلم و الفقر والفساد .
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-14
3 - galenstraat الاثنين 13 غشت 2018 - 11:42
الله ينصر الشعب المقهور من كل شيء. لك الله يا وطن
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27
4 - مسؤول الكريمات الاثنين 13 غشت 2018 - 11:45
مبروك غادي تاخد وسام عما قريب على هاد العمل الوطني الي شرفنا امام العالم. اما بالنسبة للكريمة مابقاوش الله غالب
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15
5 - لهيب الاثنين 13 غشت 2018 - 12:00
ألف مبروك لسيدنا وملكنا . فعلا هو ملك ويستحق كل الثناء والتقدير . لان ليس من السهل ان تكون ملكا على شعب مثل الشعب المغربي وتحفظ أمنه واستقراره خصوصا في بدايات القرن الواحد والعشرين وما تعرفه من تحولات . بالله عليك انطلق من نفسك وتتبع حركات ابنائك الثلاثة او الاربعة وحاول ضبطهم ثم عمم الفكرة عن أربعين مليون باختلافاتهم وتناقضاتهم : عرب وأمازيغ مثقفون وجهلة مسالمون ومجرمون وطنيون وخونة ...
خير الكلام : مبروك على سيدنا . عيد سعيد وعمر مديد
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-9
6 - dak الاثنين 13 غشت 2018 - 12:03
المقال أرقى من الأغنية بكثير .
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