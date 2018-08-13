رضا يغني "الله ينصر سيدنا" في عيد الشباب

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "مسك ستراتيجيز" إصدارها لأغنية وطنية شبابية بمناسبة ذكرى عيد الشباب المجيد، من أداء الفنان محمد رضا.

وأوردت الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الاغنية جاءت "تعبيرا عن حبنا كشباب وفنانين لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الملك الشاب وملك الشباب، وتعبيرا عن الانخراط الكامل للمكانة الخاصة التي أولاها الملك للشباب في خطاب العرش المجيد".

وشددت الشركة على أن الأغنية تتماشى مع التوجه الجديد لعصرنة الأغنية الوطنية، كلمات وألحانا وتوزيعا وأداء، وذلك لـ"جعلها منتوجا فنيا يتجاوز الحدود الوطنية لتصل إلى المتلقي في المحيط الجهوي والإقليمي والعالمي".

وكشف البلاغ أن أغنية "الله ينصر سيدنا" أُخِذَت لازمتها من الموروث الشعبي الذي "يردده عموم المغاربة بكل عفوية في كل أفراحهم ومناسباتهم وهو: هذا هو عيدنا الله الله ينصر سيدنا، لتكون تكريما للأواصر المتينة التي تجمع العرش والشعب والالتحام العميق بينهما".

وتم إخراج الأغنية بشكل شبابي، كلمات وألحانا وموسيقى، جرى من خلاله استعمال مزيج من النوتات والمقامات المغربية والمغاربية والأندلسية للتعبير عن التنوع الثقافي المغربي بشكل موسيقي راق ومتفرد.