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الرئيسية | فن وثقافة | الباحث بوخليط يخوض في 'آفاق إنسانية لامتناهية"

الباحث بوخليط يخوض في 'آفاق إنسانية لامتناهية"

الباحث بوخليط يخوض في 'آفاق إنسانية لامتناهية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 غشت 2018 - 07:43

صدر عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، في الأردن، عمل جديد للباحث سعيد بوخليط، تحت عنوان: آفاق إنسانية لامتناهية، حوارات ومناظرات.

تسعى هذه الترجمة إلى العربية عرض وتجميع وتأريخ وتوثيق أفكار وتصورات بعض الشخصيات المهمة بالنسبة لمسار الثقافة الإنسانية، حاضرا وعلى امتداد المستقبل البعيد.

حوارات وسجالات ونقاشات، بقدر تنوع مصادر روافدها بين أصول الفلسفة والتاريخ والاقتصاد والموسيقى والطب والصحافة والتشكيل والرواية والأدب والتقنية وعلم الاجتماع، إلخ، بقدر أيضا انحدار أصحابها وانتمائهم إلى جغرافيات سوسيو-ثقافية مختلفة، عربية وأوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية.

سيطلعنا هذا الكتاب، بحسب تقديمه، على مزيد من رؤى: هاروكي موراكامي، بوب ديلن، غابريل غارسيا ماركيز، خورخي بورخيس، رولان بارت، ألكسندر سولجنيتسين، ميشيل فوكو، جان ستاروبنسكي، عبد الفتاح كيليطو، شارل بودلير، نعوم تشومسكي، فاطمة المرنيسي، يورغان هابرماس، عبد الله العروي، ريجيس دوبري، عبد اللطيف اللعبي، بيتر سلوتردايك، إدغار موران، سمير أمين، عبد السلام بنعبد العالي، جان دانييل، فابيان فيرديي، كاترين كامو، أدونيس، جوليان أسانج، علاء الأسواني، تزفيتان تودوروف، سلمان رشدي، عبد الوهاب مؤدب، سفيتلانا أليكسيفيتش، ومحمد الناجي.

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