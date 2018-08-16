24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة (5.00)

  2. تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب (5.00)

  3. صعق كهربائي ينهي حياة امرأة ستّينية في سطات (5.00)

  4. انتقاد مذيع بريطاني بسبب تقرير عن "جسر جنوة" (5.00)

  5. مُرافق ميسي في "كأس السوبر" بطنجة .. مشهد بنفحة إنسانية راقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | استضافة منشورات المغربية بمعرض الكتاب في بنما

استضافة منشورات المغربية بمعرض الكتاب في بنما

استضافة منشورات المغربية بمعرض الكتاب في بنما
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 غشت 2018 - 03:10

افتتحت فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب ببنما، والتي تتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات "أطلابا" بالعاصمة البنمية، بمشاركة العديد من البلدان، بينها المغرب.

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة الثقافية برواق تقيمه سفارة المملكة ببنما، يعرض أزيد من 200 مؤلف ومنشور باللغة الاسبانية حول تاريخ المملكة المغربية، تتناول مختلف جوانب الحضارة المغربية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المؤهلات السياحية للمملكة وعلاقاتها، لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.

كما يعرف المعرض، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي، حضور رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أمينة لمريني الوهابي، التي ستشارك في جلستي مناقشة حول "القيادة النسائية من أجل المساواة في القرن الحادي والعشرين" و"النساء والسياسة: المشاركة والسلطة والتمثيل"، ستنظمان ضمن أنشطة هذه التظاهرة.

وقد تميز افتتاح دورة هذه السنة من المعرض بحضور نائب وزيرة الخارجية، لويس ميغيل إينكابيي، ورئيسة الغرفة البنمية للكتاب أوري بتش، وعمدة مدينة بنما خوسي إيسابيل بلاندون، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد ببنما.

وسيشارك في دورة هذه السنة من المعرض، المنظم من قبل الغرفة البنمية للكتاب والذي يتوقع أن يستقطب أزيد من 100 ألف زائر، نحو 30 أديبا وشاعرا من جنسيات مختلفة، والعشرات من دور النشر التي تمثل البلد المنظم، بنما، وكذا كولومبيا المكسيك والمانيا والبرازيل وإسبانيا وبورتو ريكو والبيرو والشيلي، على الخصوص.

وتشمل فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب ببنما تنظيم العشرات من المحاضرات والندوات واللقاءات التي تتناول مواضيع تهم الأدب والتربية والقراءة والقيادة النسائية والمشاركة السياسية، على الخصوص، فضلا عن تقديم وتوقيع العديد من المؤلفات والكتب والدواوين الشعرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.