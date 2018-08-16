استضافة منشورات المغربية بمعرض الكتاب في بنما

هسبريس - و.م.ع

افتتحت فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب ببنما، والتي تتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات "أطلابا" بالعاصمة البنمية، بمشاركة العديد من البلدان، بينها المغرب.

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة الثقافية برواق تقيمه سفارة المملكة ببنما، يعرض أزيد من 200 مؤلف ومنشور باللغة الاسبانية حول تاريخ المملكة المغربية، تتناول مختلف جوانب الحضارة المغربية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المؤهلات السياحية للمملكة وعلاقاتها، لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية.

كما يعرف المعرض، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي، حضور رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أمينة لمريني الوهابي، التي ستشارك في جلستي مناقشة حول "القيادة النسائية من أجل المساواة في القرن الحادي والعشرين" و"النساء والسياسة: المشاركة والسلطة والتمثيل"، ستنظمان ضمن أنشطة هذه التظاهرة.

وقد تميز افتتاح دورة هذه السنة من المعرض بحضور نائب وزيرة الخارجية، لويس ميغيل إينكابيي، ورئيسة الغرفة البنمية للكتاب أوري بتش، وعمدة مدينة بنما خوسي إيسابيل بلاندون، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد ببنما.

وسيشارك في دورة هذه السنة من المعرض، المنظم من قبل الغرفة البنمية للكتاب والذي يتوقع أن يستقطب أزيد من 100 ألف زائر، نحو 30 أديبا وشاعرا من جنسيات مختلفة، والعشرات من دور النشر التي تمثل البلد المنظم، بنما، وكذا كولومبيا المكسيك والمانيا والبرازيل وإسبانيا وبورتو ريكو والبيرو والشيلي، على الخصوص.

وتشمل فعاليات الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب ببنما تنظيم العشرات من المحاضرات والندوات واللقاءات التي تتناول مواضيع تهم الأدب والتربية والقراءة والقيادة النسائية والمشاركة السياسية، على الخصوص، فضلا عن تقديم وتوقيع العديد من المؤلفات والكتب والدواوين الشعرية.