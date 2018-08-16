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الرئيسية | فن وثقافة | آريثا فرانكلين .. "ملكة السول" تفارق الحياة

آريثا فرانكلين .. "ملكة السول" تفارق الحياة

آريثا فرانكلين .. "ملكة السول" تفارق الحياة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 16 غشت 2018 - 16:51

المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، توفيت اليوم الخميس عن عمر بلغ 76 عاما.

وقال متحدث باسمها إن فرانكلين، التي فازت بـ"جائزة غرامي" 18 مرة وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، توفيت في منزلها في ديترويت.

وكانت الفنانة نفسها تعاني من حالة متقدمة من سرطان البنكرياس، مثلما كانت أسرتها تطلب لها الدعاء في مناسبات عديدة.

وقال مايك دوغان، رئيس بلدية ديترويت، إن قلة من الناس في تاريخ هذه المدينة حظوا بمثل هذا الحب، أو تركوا بصمة مثل التي تركتها فرانكلين التي وصفها بأنها "مغنية لا نظير لها".

وأضاف في بيان: "على مدى حياتها الاستثنائية ومشوارها الفني؛ جنت حب واحترام الملايين ليس فقط لنفسها وللنساء في كل مكان، بل أيضا للمدينة التي أحبتها ووصفتها بأنها بيتها".

كان والد فرانكلين واعظا في ديترويت، وكانت التراتيل الكنسية التي سمعتها في فضاء العبادة نفسه هي أساس تعلمها الموسيقى.

وغنت فرانكلين في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينغ، المدافع عن الحقوق المدنية، وفي حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون.

وفي عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك أند رول. كما اختارتها مجلة "رولينغ ستون" في عام 2010 مغنية الروك الأولى.

وتربعت فرانكلين على عرش موسيقى السول لفترة طويلة، وشدت بأغان شهيرة مثل "رسبكت" و"تشين أوف فولز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خليل الخميس 16 غشت 2018 - 17:39
صوت رائع... مغنية ذات قدرات صوتية عالية جدا... لدرجة أن مغنيين موهوبين جدا يعجزون عن الوصول لعلو صوتها...
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2 - متابع الخميس 16 غشت 2018 - 17:59
عندما تسمعها تغني خاصة اغانيها العاطفية الرقيقة و بذلك الاحساس العالي كانها تفتح نافذة ترى من خلالها كم عانى الزنوج من الميز العنصري والتضحيات التي قدموها والطرق الاحتجاجية التي ابتكروها ونعرفها اليوم كالمسيرات والاعتصامات...رحمها الله كانت فنانة من اازمن الجميل.
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