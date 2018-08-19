المغربية نور عيادي .. عازفة بيانو تتألق في أنقرة

هسبريس - و.م.ع

أحيت عازفة البيانو المغربية الشابة نور عيادي، مؤخرا بمقر السفارة الفرنسية بأنقرة، حفلا فنيا متميزا، حضره، بالخصوص، ثلة من الدبلوماسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتركيا.

وقدمت الفنانة الشابة، خلال هذا الحفل الذي حضره القائم بأعمال السفارة المغربية بأنقرة سعيد أيت الطالب علي والسفير الفرنسي بتركيا شارل فريس، باقة من المعزوفات الكلاسيكية لكبار العازفين العالميين نالت إعجاب الحاضرين.

وشنفت الفنانة المغربية الشابة، الفائزة بالجائزة الأولى لمسابقة الدولية للموسيقى الكلاسيكية للعازفين الشباب التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية باكو في أبريل من سنة 2017، مسامع الحاضرين بمقاطع من الموسيقى الكلاسيكية لعازفين عالميين كبار من طينة باخ وبركفيف.

وكانت الفنانة الشابة التي تشارك في حفلات فنية عالمية سنة 2016، قد توجت بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم برسم الدورة 12 من المباراة الدولية للبيانو التي احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس.

يذكر أن الفنانة الموهوبة نور عيادي، التي تلقت أولى دروسها في عزف البيانو منذ سن السادسة بمدرسة نيكول سالمون بالدار البيضاء، تدرجت في مختلف فئات المسابقات ذات الصلة بهذا الفن لتحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية المرموقة.