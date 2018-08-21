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الرئيسية | فن وثقافة | فرقة "إيغلز" تستعيد عرش أعلى ألبوم مبيعا

فرقة "إيغلز" تستعيد عرش أعلى ألبوم مبيعا

فرقة "إيغلز" تستعيد عرش أعلى ألبوم مبيعا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 06:54

أصبح ألبوم (أفضل أعمالهم 1971-1975) لفرقة (إيغلز) الأمريكية الأكثر مبيعا على مر العصور في الولايات المتحدة، متفوقا بذلك على ألبوم (ثريلر) للراحل مايكل جاكسون.

واستعاد هذا الألبوم الأسطوري مركزه بعد عقد تقريبا من وفاة "ملك البوب"، بتحقيقه 38 مليون نسخة مباعة، متفوقا على ألبوم جاكسون، وفقا لما أوردته مجلة (رولينغ ستون) المتخصصة اليوم.

وقال مؤسس الفرقة وأحد المغنين فيها دون هينلي "نشكر أسرنا، وإدارتنا، وفريقنا، والعاملين في الإذاعة، وعلى وجه الخصوص المعجبين الذين تابعونا طوال فترات تألقنا وتراجعنا على مدار 46 عاما".

وأحصت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية إجمالي مبيعات هذين الألبومين وكذلك عدد مرات البث عبر الإنترنت والتحميل.

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