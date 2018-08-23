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الرئيسية | فن وثقافة | ولعلو يحصل على جائزة الكتاب الخاص بالصين

ولعلو يحصل على جائزة الكتاب الخاص بالصين

ولعلو يحصل على جائزة الكتاب الخاص بالصين
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 11:31

حصل الدكتور فتح الله ولعلو على جائزة الكتاب الخاص بالصين في دورتها الثانية عشرة، عن كتابه "نحن والصين.. الجواب على التجاوز الثاني"، إلى جانب 14 كاتبا ومترجما وناشرا من عدد من البلدان، اعترافا لتقديمهم الثقافة الصينية للعالم.

وتسلّم الدكتور ولعلو الجائزة في حفل أقيم مساء يوم الثلاثاء في بكين، على هامش فعاليات الدورة الـ25 لمعرض بكين الدولي للكتاب، بحضور عزيز مكوار، سفير المملكة المغربية بالصين، وعدد من الشخصيات الصينية والأجنبية تنتمي الى عالم السياسة والثقافة والفن.

ويوضح كتاب "نحن والصين.. الجواب على التجاوز الثاني"، الصادر عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، كيف نجحت الصين في غضون ثلث قرن في الانتقال من دولة سائرة في طريق النمو إلى قوة اقتصادية عالمية.

ويعتبر الكاتب أن عدة عوامل تفسر هذا النمو؛ من بينها التمسك بالوحدة الترابية والثقافة والتاريخ مع الانفتاح على العالم، وأولوية الاقتصادي على الإيديولوجي، ومصداقية المؤسسات والدفاع عن المكتسبات مع اهتمام خاص بقطاعات من قبيل الجيش والبيئة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ambivalence الخميس 23 غشت 2018 - 12:28
يريث لو كنا نفعل كما نفكر. العرب و المغاربة يتميزون بإزدواجة الشخصية. آرائهم لا تنمي شيئا عن تصرفاتهم.
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