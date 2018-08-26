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الرئيسية | فن وثقافة | إصدار مؤلفات تتناول عهد الراحل الحسن الثاني

إصدار مؤلفات تتناول عهد الراحل الحسن الثاني

إصدار مؤلفات تتناول عهد الراحل الحسن الثاني
هسبريس من الرباط
الأحد 26 غشت 2018 - 08:45

ضمن منشوراتها لسنة 2018، أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة، ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف، التي نظمتها الوزارة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمدن الرشيدية والريصاني ومراكش والجديدة وآسفي، والتي تناولت عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بمؤلفات تضم العروض التي ألقاها الأساتذة والباحثون خلال أشغال الجامعة، والتي كانت قد نظمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018، وتشمل "أعمال الدورة العشرين: مصادر التأريخ لعهد جلالة الملك الحسن الثاني"، و"أعمال الدورة الواحدة والعشرين: الحسن الثاني، الإنسان والمثقف المفكر"، و"أعمال الدورة الثانية والعشرين: الحياة السياسية في المغرب على عهد جلالة الملك الحسن الثاني".

وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لقيمتها العلمية ولما تحتويه من معلومات ومعطيات مهمة تسلط الضوء على فترة متميزة من تاريخ المغرب المعاصر، فإن هذه المؤلفات "تشكل إضافة نوعية للخزانة التاريخية بالمملكة، ومرجعا مهما للباحثين والطلبة وعموم المهتمين بالأبحاث والدراسات التاريخية عموما، وبتاريخ المغرب المعاصر على وجه التحديد".

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