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كُتّاب وآراء
"إيسلي" .. عمل مسرحي جديد يعرض بتطوان
تستعد فرقة "محترف الفدان للمسرح" بتطوان لعرض عملها المسرحي الجديد "إيسلي" للكاتب المسرحي أحمد السبياع بمناسبة الذكرى 174 لمعركة إيلسي التاريخية.
العمل المسرحي، وفق المشرفين عليه، أنجزته الفرقة بدعم من وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة، في إطار دعم الإنتاج المسرحي لموسم 2018. وهو يعالج في قالب درامي مجموعة من التحولات التي أعقبت هذه المعركة، التي وقعت في 14 غشت 1844.
كما يسعى المخرج "إلى تسليط الضوء على هذه الحقبة المهمة من التاريخ المغربي والتعريف بملامحها في قالب مسرحي درامي، عبر مسرحة الفضاءات التاريخية، مما يجعل عمله الجديد "إيسلي" رفقة محترف الفدان للمسرح جديرا بالتتبع من طرف جمهور المسرح المغربي".
حري بالذكر أن العمل المسرحي من إخراج محمود الشاهدي، وتشخيص كل من هاجر الشركي، عصام الدين محريم، رضا الدغمومي، سارة بواتي، محسن حمود. وقام بالسينوغرافيا والإضاءة رشيد الخطابي، فيما تكلفت سناء شدال بالملابس.