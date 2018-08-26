24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

  3. "أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا (3.00)

  4. الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه (3.00)

  5. ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس" (2.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "إيسلي" .. عمل مسرحي جديد يعرض بتطوان

"إيسلي" .. عمل مسرحي جديد يعرض بتطوان

"إيسلي" .. عمل مسرحي جديد يعرض بتطوان
هسبريس من الرباط
الأحد 26 غشت 2018 - 08:40

تستعد فرقة "محترف الفدان للمسرح" بتطوان لعرض عملها المسرحي الجديد "إيسلي" للكاتب المسرحي أحمد السبياع بمناسبة الذكرى 174 لمعركة إيلسي التاريخية.

العمل المسرحي، وفق المشرفين عليه، أنجزته الفرقة بدعم من وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة، في إطار دعم الإنتاج المسرحي لموسم 2018. وهو يعالج في قالب درامي مجموعة من التحولات التي أعقبت هذه المعركة، التي وقعت في 14 غشت 1844.

كما يسعى المخرج "إلى تسليط الضوء على هذه الحقبة المهمة من التاريخ المغربي والتعريف بملامحها في قالب مسرحي درامي، عبر مسرحة الفضاءات التاريخية، مما يجعل عمله الجديد "إيسلي" رفقة محترف الفدان للمسرح جديرا بالتتبع من طرف جمهور المسرح المغربي".

حري بالذكر أن العمل المسرحي من إخراج محمود الشاهدي، وتشخيص كل من هاجر الشركي، عصام الدين محريم، رضا الدغمومي، سارة بواتي، محسن حمود. وقام بالسينوغرافيا والإضاءة رشيد الخطابي، فيما تكلفت سناء شدال بالملابس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.