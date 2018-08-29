مؤلف جديد يؤصل لمفاهيم السياسات العمومية

هسبريس من الرباط

صدر للباحث المغربي محسن الندوي، الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كتاب جديد حمل عنوان "مفاهيم أساسية في السياسات العمومية"، عن منشورات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان.

الكتاب، الذي قدم له الدكتور إدريس الكريني، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، ينقسم إلى فصلين: أولهما يتناول الإطار المفاهيمي للسياسات العمومية، والفصل الثاني يعرض للفاعلين في صنع السياسات العمومية.

وحسب الدكتور الندوي في مقدمة كتابه "مفاهيم أساسية في السياسات العمومية"، فإن هذا الأخير "موجه، أساسا، إلى الطلبة والباحثين وجمعيات المجتمع المدني".

يذكر أن المؤلف الدكتور محسن الندوي، الذي يشغل مهمة رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أصدر مؤلفات عديدة؛ منها "تحديات التكامل الاقتصادي في عصر العولمة"، و"آما آن الأوان للأمة العربية أن تتعافى من وهنها؟"، و"الصحافة المحلية بالمغرب تطوان نموذجا"، وغيرها.